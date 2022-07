Bắt đầu bình chọn Sản phẩm tôi yêu 2022

Từ 12h ngày 18/7, độc giả có thể tham gia bình chọn cho các mẫu loa Bluetooth mà họ đánh giá cao nhất.

Chủ đề bình chọn của Sản phẩm tôi yêu tuần thứ nhất, diễn ra từ 12h ngày 18/7 đến 12h ngày 28/7, là Loa Bluetooth được yêu thích nhất.

Các sản phẩm đề cử gồm: Bose Soundlink Flex, JBL Flip 6, Marshall Emberton 2, Monster S320 Superstar, Sumico On The Go 15, Revo SuperConnect, Astell & Kern ACRO BE100, Jays S Living Flex và Audio Pro Addon C10 MKII. Đây đều là những mẫu loa không dây có thiết kế di động, thuận tiện mang theo, nổi bật về công nghệ, tính năng. Nhiều model được giới chuyên gia đánh giá cao về chất lượng âm thanh, hiệu năng và giá bán.

Độc giả bình chọn nhanh, chính xác nhất mẫu loa Bluetooth được yêu thích và dự đoán gần đúng nhất số người có cùng đáp án sẽ nhận được phần quà là máy lọc không khí Casper AP-250MAH.

Sản phẩm đạt giải sẽ dựa trên số lượt bình chọn của độc giả và được trao chứng nhận trong Lễ trao giải Tech Awards 2022, dự kiến tổ chức vào tháng 1/2023 tại TP HCM.

Sản phẩm tôi yêu 2022 là chương trình bình chọn bên lề Tech Awards 2022 do VnExpress tổ chức. Chương trình năm nay diễn ra từ ngày 18/7 đến 4/11 với 8 số bình chọn, mỗi số kéo dài 10 ngày. Các sản phẩm có mặt trong danh sách đề cử phải đáp ứng được tiêu chí: được giới thiệu trong năm 2022 tại thị trường Việt Nam; trang bị công nghệ mới, nổi bật; có thiết kế, tính năng/hiệu năng ấn tượng.

Tech Awards là chương trình bình chọn thường niên từ 2012 của VnExpress Số Hóa, dành cho các sản phẩm và thương hiệu công nghệ nổi bật, được bán chính hãng trong năm tại thị trường Việt Nam. Kết quả chung cuộc của các sản phẩm và thương hiệu được tính dựa trên 40% lượt bình chọn của độc giả và 60% điểm đánh giá của ban giám khảo.

Khương Nha