Hà NộiPhan Mạnh Quý khai đánh bạc online 40 lần trong ngày, thua hết 124 triệu đồng nên bắt cóc em họ để tống tiền 600 triệu đồng.

Ngày 31/10, Phan Mạnh Quý, 24 tuổi, trú TP Nam Định (cũ), bị TAND Hà Nội tuyên 19 năm tù tổng hợp 2 tội Đánh bạc và Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cáo trạng xác định, khoảng tháng 7/2024, Quý vào trang "red88.xxx" đánh bạc qua hình thức đặt cược "Tài - Xỉu" nhưng thua. Từ đây, Quý nảy sinh ý định bắt cóc em họ tên Hiếu, 20 tuổi, trú Thanh Xuân, Hà Nội để chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Phan Mạnh Quý tại tòa ngày 31/10. Ảnh: Danh Lam

VKS xác định, 14h ngày 12/9/2024, Quý dùng sim rác gọi điện cho em họ, vờ là nhân viên giao hàng để hỏi địa chỉ nhà. Sau khi biết chỗ ở của Hiếu, bị cáo giấu một con dao vào trong người, rồi lái xe đi gặp.

Khi Hiếu mở cửa, Quý đẩy anh này lùi vào trong nhà, dùng dao khống chế và đóng cửa lại. Do Quý đeo khẩu trang nên anh Hiếu không nhận ra người quen.

Quý dùng băng dính trong nhà để trói chân tay nạn nhân, yêu cầu chuyển 600 triệu đồng. Cáo trạng xác định do sợ bị giết, anh Hiếu đã điện thoại cho anh ruột nói đang bị kẻ cướp khống chế trong nhà.

Quý khi này nói thêm vào điện thoại, "cho 5 phút để chuyển 600 triệu đồng" vào tài khoản của nạn nhân. Mục đích của Quý, khi nhận được tiền sẽ nạp vào game đánh bạc nhằm che giấu nguồn tiền.

Khi chưa thấy tiền được chuyển, Quý tiếp tục dùng điện thoại của nạn nhân giục. Người anh trai nói không có tiền, phải hỏi xin bố thì bị Quý quát sẽ giết con tin nếu không nhận được tiền.

Khoảng 10 phút sau, bố nạn nhân chuyển 230 triệu đồng vào tài khoản con trai. Quý sau đó yêu cầu em họ đăng nhập tài khoản ngân hàng để mình nạp tiền vào trang web đánh bạc nhưng mới nạp được 150 triệu thì hết hạn mức.

Lúc này nạn nhân nhìn "tên cướp" giống một người anh họ của mình. Lo sợ bị bại lộ, Quý gọi điện cho bố nạn nhân bảo dừng chuyển tiền và không được báo công an.

Quý cởi trói cho nạn nhân, dùng dao khống chế đi ra ngoài khu vực thang máy để bấm thang máy cho Quý xuống tầng một bỏ trốn. Quá trình đi ra ngoài, Quý bị công an khống chế bắt quả tang.

Với hành vi đánh bạc, công an xác định riêng ngày 12/9, hôm xảy ra sự việc. Quý đặt cược 40 lần, tổng 124 triệu đồng, thắng 12 triệu đồng.

Quá trình điều tra, gia đình Quý đã trả lại cho gia đình nạn nhân đủ 150 triệu đồng. Gia đình anh Hiếu không yêu cầu bồi thường dân sự và có đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự với Quý.

Hải Thư