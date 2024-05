Bắt cóc doanh nhân, đòi 10 tỷ đồng tiền chuộc

Hậu GiangAnh em Nguyễn Hữu Nghĩa cùng đồng phạm thuê nhà, liên hệ phó giám đốc công ty trang trí nội thất đến tư vấn rồi bắt cóc, đòi 10 tỷ đồng tiền chuộc.

Ngày 13/5, Nghĩa và em ruột Nguyễn Thanh Nguyên cùng Nguyễn Quốc Thanh, Lý Minh Chánh (37-47 tuổi, ở Đồng Tháp, Cần Thơ) bị Công an tỉnh Hậu Giang bắt giữ về hành vi Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, theo Điều 169 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Hữu Nghĩa, Nguyễn Thanh Nguyên, Lý Minh Chánh, Nguyễn Quốc Thanh khi bị bắt giữ. Ảnh: Công an Hậu Giang

Theo cơ quan điều tra, Nghĩa và đồng phạm đều nghiện ma túy, biết phó giám đốc công ty tư vấn thiết kế, thi công nội ngoại thất tại TP Cần Thơ khá giả nên bàn nhau bắt cóc, đòi tiền chuộc.

Đầu tháng 5, nhóm Nghĩa dùng giấy tờ giả thuê căn nhà tại huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, làm nơi cư trú, bàn bạc kế hoạch, phân công nhiệm vụ. Ngày 9/5, họ tiếp tục dùng giấy tờ giả thuê căn nhà khác tại khu dân cư Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, và liên hệ lừa "con mồi" đến tư vấn, làm hợp đồng trang trí nội thất.

Hôm sau, phó giám đốc công ty đến, lập tức bị Nghĩa cùng đồng phạm xịt hơi cay khống chế, lấy hết tài sản, đưa lên ôtô chở về căn nhà thuê tại tỉnh Vĩnh Long giam giữ.

Sáng 11/5, nhóm bắt cóc dùng điện thoại và mạng xã hội của nạn nhân liên lạc nhiều lần với người nhà, yêu cầu chuyển 10 tỷ đồng vào tài khoản thông qua dịch vụ VNPAY, nếu "không muốn nhận xác". Lo sợ phó giám đốc bị giết, gia đình chuyển trước 44,5 triệu đồng vào tài khoản do nhóm Nghĩa cung cấp, rồi đến công an trình báo.

Gần 100 cảnh sát truy vết băng bắt cóc

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương nhanh chóng giải cứu, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho con tin. Do nạn nhân là doanh nhân, có mối quan hệ xã hội rộng nên Công an tỉnh Hậu Giang đề nghị các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an TP Cần Thơ, TP HCM, Vĩnh Long, Đồng Tháp... hỗ trợ.

Gần 100 cán bộ, chiến sĩ được huy động ngay sau đó, chia làm nhiều tổ công tác truy vết nhóm bắt cóc, xác minh các mối quan hệ cá nhân của nạn nhân...

Chiều 11/5, cảnh sát xác định chủ mưu gây án là Nghĩa đang lẩn trốn tại Vĩnh Long, nên bắt giữ. Khai thác nhanh, 30 phút sau, trinh sát tiếp cận căn nhà tại xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ để giải cứu nạn nhân.

Phát hiện bị bao vây, Nguyên lấy dao kề cổ nạn nhân, yêu cầu cảnh sát cung cấp một ôtô và thả Nghĩa để cả hai chở theo nạn nhân bỏ trốn. Hắn nói sẽ sát hại nạn nhân nếu không được đáp ứng.

Cảnh sát vận động, thuyết phục Nguyên nhiều giờ nhưng bất thành. Đến 3h20 ngày 12/5, khi Nguyên buông lỏng nạn nhân, thượng tá Huỳnh Minh Thơ, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hậu Giang, cùng các trinh sát ập vào quật ngã, tước hung khí, khống chế hắn. Con tin được giải cứu an toàn.

Đến sáng nay, các trinh sát đã bắt được Thanh và Chánh khi đang lẩn trốn tại TP Cần Thơ và tỉnh Đồng Nai.

An Bình