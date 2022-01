Bắt cóc con tin để đòi thả tội phạm khủng bố ở Mỹ

Nghi phạm giữ 4 con tin hơn 10 tiếng trong giáo đường Do Thái bang Texas để yêu cầu thả Aafia Siddiqui, người Pakistan bị Mỹ kết tội khủng bố.

Cảnh sát hôm 15/1 được thông báo tình trạng khẩn cấp tại giáo đoàn Beth Israel ở thị trấn nhỏ Colleyville, bang Texas, cách thành phố Dallas khoảng 40 km về phía tây. Một người đàn ông mang theo vũ khí đã bắt 4 người làm con tin và tuyên bố có bom ở nhiều địa điểm.

Giáo sĩ Do Thái Charlie Cytron-Walker, người rất được yêu mến ở địa phương, là một trong số các con tin. Đặc vụ Cục Điều tra Liên bang (FBI), đội đặc nhiệm SWAT và cảnh sát tổ chức vây ráp quanh giáo đường để giải cứu con tin.

Các thành viên đội đặc nhiệm SWAT được triển khai gần giáo đường Do Thái ở Colleyville, Texas, Mỹ để giải cứu con tin hôm 15/1. Ảnh: AFP.

Hãng ABC dẫn lời một quan chức cho biết nghi phạm yêu cầu thả Aafia Siddiqui, người truyền thông Mỹ gọi là "Quý bà Qaeda". FBI không xác nhận yêu cầu của nghi phạm, nhưng cho biết họ "tập trung vào vấn đề không đe dọa cộng đồng Do Thái".

ABC ban đầu cho biết nghi phạm tự nhận là anh trai Siddiqui, nhưng sau đó xác nhận anh trai Siddiqui đang ở thành phố Houston, bang Texas. Các chuyên gia khác cho biết từ nghi phạm sử dụng trong tiếng Arab mang nghĩa bóng nhiều hơn và có nghĩa là "chị hoặc em gái" trong tín ngưỡng Hồi giáo.

Luật sư của Aafia Siddiqui, 49 tuổi, cho biết bà "hoàn toàn không liên quan" đến tình huống này. Luật sư khẳng định người đàn ông không phải anh trai của Siddiqui và bà lên án hành động của ông ta.

Siddiqui, cựu nhà khoa học người Pakistan, bị tòa án New York kết án 86 năm tù vào năm 2010 vì cáo buộc mưu sát lính Mỹ ở Afghanistan. Bản án này gây phẫn nộ ở Pakistan. Hiện Siddiqui bị giam tại nhà tù.

Đến 21h30 ngày 15/1 (10h30 ngày 16/1 giờ Hà Nội), sau hơn 10 giờ bế tắc, 4 con tin đã được giải cứu và không bị bất kỳ thương tích nào. Cảnh sát cho biết nghi phạm đã bị tiêu diệt, song không tiết lộ danh tính.

Cảnh sát trưởng Colleyville, Michael Miller, nói trong buổi họp báo sau cuộc giải cứu rằng một "đội cứu hộ đã đột nhập giáo đường Do Thái" và giải cứu ba con tin. Con tin đầu tiên đã được thả vài giờ trước đó.

Đặc vụ FBI Matt DeSarno cho biết cả 4 con tin đều không cần chăm sóc y tế và sẽ sớm đoàn tụ với gia đình. "Ông ta không làm hại họ theo bất kỳ cách nào", DeSarno nói.

Các nhà báo tại hiện trường nói rằng xảy ra nổ lớn và có tiếng súng tại giáo đường Do Thái ngay trước cuộc họp báo.

Thành viên hội thánh Beth Israel, Ellen Smith, người lớn lên trong nhà thờ Do Thái, mô tả tình huống này "gây sốc và kinh hoàng". Bà cho biết giáo đoàn là cộng đồng gắn bó "chặt chẽ" và giáo sĩ Do Thái là "người tốt nhất mà bất cứ ai cũng có thể gặp".

Nhưng bà "không sốc" khi khủng hoảng xảy ra trong cộng đồng Do Thái. "Các trường hợp bài Do Thái gia tăng gần đây, nhưng từ khi người Do Thái lần đầu tiên bước đi trên Trái đất, chúng tôi đã bị đàn áp", bà nói.

Hội đồng Quan hệ Hồi giáo - Mỹ lên án vụ bắt cóc con tin và cho biết đang liên hệ với các lãnh đạo Do Thái ở Colleyville để "cung cấp bất kỳ sự trợ giúp nào có thể".

Huyền Lê (Theo AFP)