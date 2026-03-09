Bắt chước cách người mẹ gõ cửa để tấn công tình dục bé gái trong toilet

MỹRobert DeWeese nghe lén lời dặn dò của người mẹ với con gái 6 tuổi, sau đó bắt chước tiếng gõ cửa đặc biệt để dụ cô bé mở cửa nhà vệ sinh, tấn công tình dục.

Theo hồ sơ công bố ngày 7/3, Robert DeWeese, 37 tuổi, bị truy tố với các cáo buộc hiếp dâm, bắt cóc và nhiều tội danh khác liên quan đến vụ việc xảy ra ở thành phố South Lebanon, bang Ohio.

Hôm 6/2, Robert đã lẻn vào nhà vệ sinh của cửa hàng Five Below bằng cách bắt chước tiếng gõ cửa đặc biệt được người mẹ dặn dò con gái.

Theo công tố viên, người mẹ nói với con gái 6 tuổi rằng sẽ đi mua một chiếc quần mới sau khi đứa trẻ gặp sự cố trong cửa hàng. Cô dặn con khóa cửa cho đến khi nghe thấy tiếng gõ cửa đặc biệt được ước hẹn giữa hai mẹ con.

Cảnh sát cho biết Robert đã nghe lén những chỉ dẫn của người mẹ, sau đó lợi dụng tiếng gõ cửa đặc biệt để dụ cô bé mở cửa nhà vệ sinh và tấn công tình dục. Bé gái hét lên "Dừng lại!" khiến Robert giật mình và bỏ chạy khỏi hiện trường. Mẹ cô bé đứng cách đó khoảng 9-12 m khi sự việc xảy ra.

Mẹ nạn nhân sau đó trình báo cảnh sát: "Con gái tôi gặp sự cố, tôi đi tìm quần áo khác cho con khi bé ở trong nhà vệ sinh. Bé nói có một người đàn ông gõ cửa, bước vào và sờ mó, bé hét lên cầu cứu và yêu cầu hắn dừng lại".

Robert DeWeese khi bị bắt tối 6/2 (trái) và ảnh chụp khi bị tạm giam. Ảnh: Warren County Sheriff's Office

Sau khi trốn khỏi hiện trường, Robert bị cảnh sát tìm thấy tại nhà một người thân ngay tối đó. Hắn có tiền án về tội phạm tình dục tại nhiều hạt ở Ohio, mới được thả khỏi tù ba ngày trước đó sau khi thụ án ba năm vì vi phạm điều kiện quản chế liên quan đến tội phạm tình dục trẻ em.

Theo hồ sơ của văn phòng công tố, Robert bị truy tố về tội hiếp dâm cấp độ một, có hành vi tiếp xúc tình dục trái phép và bắt cóc. Hắn hiện bị tạm giam tại nhà tù hạt Warren, mức tiền bảo lãnh được ấn định là 1 triệu USD.

Tuệ Anh (theo US Weekly, WLWT)