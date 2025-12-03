Người IQ cao bắt được chữ này trong 5 giây

Hóa thạch con rồng nằm trên vách đá, đừng để vẻ đáng sợ đánh lừa bạn, đây chính là manh mối của một câu đố bắt chữ thú vị.

Nếu bạn nghĩ đuổi hình bắt chữ chỉ toàn hình dễ thương, mát mắt... thì tấm này sẽ "quay xe" bạn ngay lập tức. Trước mặt bạn là bộ xương của con rồng khổng lồ, nằm trải dài trên mặt đất đá nứt nẻ như vừa bước ra từ bảo tàng sinh vật huyền thoại.

Nhìn thoáng qua, ai cũng sẽ tự hỏi: "Ủa alo? Sao lại có rồng ở đây?". Nhưng thật ra, hình ảnh này chính là một gợi ý cực đắt giá. Một từ duy nhất, mở đầu bằng chữ X, liên quan trực tiếp đến hình ảnh.

Câu đố này thuộc dạng căng não nhưng vẫn buồn cười, kiểu nhìn thì tưởng phức tạp nhưng khi bật ra đáp án thì bạn sẽ chỉ muốn cười vì... hóa ra nó đơn giản đến vậy.

Hình ảnh u ám, bí ẩn, nhưng câu trả lời lại mang vibe đời thường chính sự đối lập này khiến câu đố trở nên thú vị gấp đôi. Quá hợp để "troll" bạn bè, hoặc đăng story xem ai là người nhanh trí nhất hội. Bạn đoán ra chưa? Hay để mình nhá hàng thêm vài gợi ý cho nóng?

>> Xem đáp án

Mộc Trà