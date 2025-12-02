Kem cũng biết che nắng, bạn có đoán được từ gì không?

Một thử thách cực chill nhưng cũng "xoắn não" nhẹ dành cho hội mê đuổi hình bắt chữ: hình ảnh kem cầm ô giữa trời nắng.

Nếu bạn thích mấy trò đố vui vừa hài hước vừa kích não thì tấm ảnh này đúng là "gu" bạn luôn. Một cây kem xanh cute phô mai que, tay còn cầm ô che nắng đầy phong cách, đứng chễm chệ dưới trời nắng chói chang. Nhìn qua tưởng chỉ là minh họa dễ thương, nhưng thật ra nó đang "gửi tín hiệu" để bạn đoán ra một cụm từ quen thuộc trong đời sống.

Bí kíp: hãy nhìn vào vật thể chính - cây kem. Thêm vào đó là hành động che nắng, giữ mát, hoặc không tan chảy... Tất cả đều liên quan đến K, chữ cái mở đầu của đáp án.

Câu đố này là dạng "nhìn một hiểu mười", nghe tưởng khó nhưng khi bật được từ khóa thì sẽ thấy... ồ, quá hợp lý! Phù hợp để chơi cùng bạn bè, gia đình, hoặc đăng story thử độ nhanh trí của hội bạn.

Hài nhẹ, dễ thương, kích thích trí tưởng tượng - đúng chuẩn đuổi hình bắt chữ khiến ai nhìn cũng phải bật cười vì độ đáng yêu của nhân vật kem này.

Bạn đoán được chưa? Hay để gợi thêm tí nữa?

Mộc Trà