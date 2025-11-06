Bắt cá sấu hỏa tiễn 136 kg trên sông Mississippi

MỹCon cá sấu hỏa tiễn ít nhất 50 năm tuổi và dài 2,4 m được các nhà nghiên cứu bắt được nhưng thả trở lại sông Mississippi sau khi chụp ảnh và đeo thẻ cho nó.

Con cá sấu hỏa tiễn lớn cần tới 4 người khiêng. Ảnh: Solomon David

Theo IFL Science, tiến sĩ Solomon David, trợ lý giáo sư sinh thái thủy sinh ở Đại học Minnesota, Mỹ, và đồng nghiệp bắt con cá sấu hỏa tiễn (Atractosteus spatula) ở vùng đồng bằng ngập nước sông Mississippi. Trong một bài đăng hôm 29/10 trên mạng xã hội X, David chia sẻ ảnh chụp cá thể dài 240 cm và nặng 136 kg.

"Đó là con cá sấu hỏa tiễn dài nhất mà tôi từng gặp, đồng thời lớn nhất về chu vi và trọng lượng. Con cá này có bề ngang đặc biệt rộng với phần đầu và thân khổng lồ. Hình thái hàm và vây hé lộ nhiều khả năng nó rất già. Tôi đoán con cá ít nhất 50 năm tuổi, nhưng nó có thể đã 90 năm tuổi. Cá sấu hỏa tiễn lớn rất chậm sau khi đạt chiều dài 1,8 mét và loài này có thể sống hơn 100 năm", David cho biết.

Hoạt động đeo thẻ nằm trong nghiên cứu cải tạo vùng đồng bằng ngập nước sông Mississippi. Cá sấu hỏa tiễn trở thành căn cứ thuận tiện để đánh giá mối liên kết giữa dòng sông và vùng đồng bằng do chúng sử dụng khu vực đó để sinh sản, kiếm ăn và nuôi con non. Theo David, chúng di cư vào vùng đồng bằng ngập nước như một phần không thể thiếu trong vòng đời. Vì vậy, tìm kiếm những con cá sấu hỏa tiễn lớn tại khu vực cho thấy dấu hiệu và mức độ cải tạo hiệu quả.

Kích thước to lớn của cá sấu hỏa tiễn liên quan tới tính phàm ăn của cả 7 loại cá láng còn sống ngày nay. Là động vật ăn mồi cơ hội, chúng ăn bất cứ thứ gì vừa miệng nhưng dễ bị ảnh hưởng bởi thay đổi trong môi trường. Cá sấu hỏa tiễn sống ở sông lớn, hồ và khu vực ven biển có nguồn thức ăn dồi dào giúp chúng phát triển tới mức ngoại cỡ. Chúng được xem như loài hóa thạch sống tiêu biểu. Hóa thạch sống là cách gọi một loài động vật còn sống ngày nay có đặc điểm hoặc kiểu hình giống hệt loài chỉ được biết tới qua hóa thạch.

Một nghiên cứu năm 2024 của David xác định cơ chế sinh học có thể lý giải tại sao một số động vật dường như không thay đổi theo thời gian. Ở một số loài hóa thạch sống, quá trình tiến hóa thực sự diễn ra ở tốc độ chậm hơn đáng kể, có nghĩa chúng có thể tạo ra con lai với loài khác ngay cả khi không có tổ tiên chung.

An Khang (Theo IFL Science)