Tôi chưa nhận lời, anh có được quyền cùng lúc tìm hiểu người khác?

Tôi sắp 30 tuổi. Từ năm 18 tuổi cho đến nay đã giữ cúp "FA" được hơn chục năm rồi, còn gia nhập hàng ngũ ế được vài năm. Nói chung tôi chưa mảnh tình vắt vai, kinh nghiệm yêu đương không có. Tôi mới quen một anh. Anh này hơn tôi "vài mùa lá rụng". Chắc ba mẹ cũng thúc giục và thấy tôi được nên sau một thời gian ngắn anh ấy đặt vấn đề cưới xin. Tôi chưa đồng ý vì muốn tìm hiểu thêm, anh cũng đồng ý.

Rồi tôi vô tình phát hiện anh cũng hẹn hò với người khác. Tôi tâm sự với một vài người, họ nói anh làm vậy chẳng sao bởi tôi đã nhận lời đâu. Thực chất tôi lại thấy mình như bị phản bội. Không biết tôi nghĩ vậy có quá không? Theo mọi người, đang trong giai đoạn tìm hiểu, anh ấy làm thế có được không? Tôi có quyền hỏi anh cho rõ không? Tôi mắc bệnh suy nghĩ nhiều, lần đầu bị thế này lại càng suy nghĩ. Mong mọi người khai tâm, thông tư tưởng cho tôi. Xin cảm ơn nhiều.

Huyền Nga