Bất an vì bạn trai bỗng ít đòi hỏi gần gũi với tôi

Khoảng một tháng nay, kể từ khi quen biết cô ta, anh bắt đầu ít đòi hỏi quan hệ tình dục với tôi hơn.

Tôi 27 tuổi, xuất thân từ một gia đình khá giả. Học xong đại học, tôi làm kế toán khoảng một năm. Bố mẹ mua cho tôi một căn hộ cao cấp ở Hà Nội. Sau đó, tôi chuyển nghề làm sale bất động sản. Nhờ sự nỗ lực của bản thân và một phần trợ giúp tài chính từ gia đình, tôi nhanh chóng leo lên vị trí trưởng phòng. Tôi mua được chiếc ôtô mình thích. Trong mắt mọi người, tôi là người phụ nữ thành công, xinh đẹp, nhưng tôi không có nhiều người theo đuổi vì ánh mắt sắc sảo và gương mặt lạnh lùng.

Thế rồi anh xuất hiện. Anh lớn hơn tôi 3 tuổi nhưng lại là lính mới dưới quyền tôi. Nhìn thấy nỗ lực của anh, tôi đã dùng cả tâm huyết để chỉ dẫn. Thậm chí, tôi bỏ tiền túi hỗ trợ anh chạy quảng cáo, giúp anh có những giao dịch đầu đời. Tôi ngưỡng mộ sự hiểu biết sâu rộng và khiếu hài hước duyên dáng của anh.

Sau 6 tháng, tôi chấp nhận lời yêu từ anh. Một tháng sau, anh dọn về căn hộ của tôi, chúng tôi sống chung như vợ chồng. Giữa chúng tôi là sự hòa hợp mãnh liệt.

Nhưng mọi thứ bắt đầu xáo trộn khi cô gái ấy xuất hiện, một nhân viên mới, chỉ 24 tuổi, trẻ măng và đầy năng lượng. Cô ấy cũng xinh, nhưng vẻ đẹp khác tôi: dễ thương, trong trẻo, ngây thơ. Tôi bắt đầu thấy khó chịu khi chứng kiến anh và cô ta cười nói vui vẻ với nhau ngay tại văn phòng. Và điều khiến tôi lo lắng nhất đã đến. Khoảng một tháng nay, kể từ khi quen biết cô ta, anh bắt đầu ít đòi hỏi quan hệ tình dục với tôi hơn. Sự nồng nhiệt vốn có bỗng dưng nguội lạnh một cách bất thường. Tôi cảm thấy bất an. Tôi lo rằng sức hút của sự trẻ trung kia đang dần kéo anh ra xa khỏi tôi.

Dù chưa có bằng chứng gì, nhưng trực giác gửi đến tôi lời cảnh báo. Tôi thật sự yêu người đàn ông này và muốn được làm vợ anh. Tôi nên làm gì đủ khéo léo để giữ vị thế của cấp trên, không ghen tuông quá đà mà vẫn giữ anh và cô ta cách xa nhau?

Phương Chi