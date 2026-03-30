Bất an mỗi lần vợ tới nhà chồng cũ thăm con

Tôi 27 tuổi, mới cưới vợ được hơn một năm. Vợ 25 tuổi, từng có một đời chồng. Thật lòng mà nói, nếu vợ tôi không từng kết hôn, chắc tôi không có cơ hội quen và cưới cô ấy, vì vợ tôi khá xinh, tính tình nhẹ nhàng, đi đâu cũng được nhiều người để ý. Khi quen nhau, cô ấy nói thẳng là từng lấy chồng năm 18 tuổi do suy nghĩ bồng bột, sống với nhau hai năm rồi ly hôn. Tôi suy nghĩ khá lâu rồi mới quyết định tiến tới.

Vợ tôi có một con trai với chồng cũ, hiện bé sống với gia đình bên nội. Ngay từ đầu, tôi nói rõ là không có vấn đề gì với đứa bé, thậm chí còn thương. Vợ tôi cũng nhiều lần nói muốn đưa con về nuôi, tôi hoàn toàn đồng ý. Một phần vì thương đứa nhỏ, phần khác tôi cũng muốn vợ không phải thường xuyên về bên nhà chồng cũ. Nhưng phía gia đình bên đó không đồng ý, nói bé quen môi trường sống rồi nên cứ để như hiện tại.

Mỗi năm vợ tôi về thăm con vài lần. Vì ở xa nên thường phải ở lại một đêm, khi thì nhà người quen, khi thì nhà nghỉ gần đó. Những lúc như vậy tôi rất lo, dù vợ vẫn gọi điện về đều đặn. Chồng cũ của vợ hiện 38 tuổi, nghe nói vẫn chưa có gia đình mới, bố mẹ bên đó cũng nhiều lần muốn hai người quay lại vì còn con chung. Vợ tôi nói rõ là không có chuyện đó, chỉ tới thăm con rồi về nhưng trong lòng tôi vẫn không yên.

Có lần tôi đi cùng vợ về thăm con, có gặp chồng cũ của vợ nhưng thấy khá khó xử. Tôi không nói gì với vợ, cũng không thể hiện ra ngoài nhưng trong đầu cứ nghĩ đến chuyện trước đây hai người từng sống với nhau. Mỗi lần vợ chuẩn bị về thăm con là tôi lại suy nghĩ nhiều ngày trước đó.

Hiện tại tôi rất muốn có con chung để gia đình ổn định hơn nhưng vợ nói còn trẻ, muốn đợi thêm một hai năm nữa rồi mới sinh. Cô ấy nói muốn lo công việc ổn định và tìm cách đưa con về trước. Tôi cũng hiểu nhưng việc vợ vẫn phải qua lại bên nhà chồng cũ khiến tôi lúc nào cũng canh cánh trong lòng.

Tôi không biết mình suy nghĩ như vậy có quá không, vì vợ vẫn sống đúng mực, không có gì đáng nghi. Nhưng mỗi lần cô ấy về thăm con và phải ở lại qua đêm là tôi lại lo lắng. Tôi nên làm gì để bớt suy nghĩ và giữ được cuộc sống vợ chồng ổn định? Mong mọi người cho tôi một lời khuyên.

