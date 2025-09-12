Con trai ăn cắp đồ của bạn, tôi tát con rồi tự phạt mình

Con lấy cắp bàn phím máy tính và cục máy chiếu phim mini của bạn thân hay qua nhà nhau chơi.

Vợ chồng tôi làm nhân viên cho công ty tư nhân, lương bình thường, nhờ tiết kiệm chúng tôi có căn nhà nhỏ ở Sài Gòn. Chúng tôi có hai con, con trai đầu sinh năm 2008, con gái nhỏ sinh năm 2013. Con trai tôi hồi lớp hai, tự ý lấy tiền phát cho năm bạn nữ trong lớp (mỗi bạn 200 nghìn đồng). Lần đó tôi không đánh mà phạt bằng cách cứ đi học về tôi bắt con cầm bị đi nhặt ve chai, đi hai tuần bán được 14 nghìn đồng. Sau đó tôi giảng giải cho con biết lao động kiếm tiền không dễ, phải biết chi tiêu hợp lý và phạt vì con tự ý lấy tiền mà không xin phép ba mẹ.

Con tôi được đánh giá ngoan, hiểu chuyện, học khá giỏi. Ấy vậy mà khi lên lớp 7, con thường xuyên lấy tiền của tôi mà tôi không biết, lục cặp con thấy có 500 nghìn hoặc một triệu. Có chị hàng xóm mách rằng con làm rớt 800 nghìn ở nhà chị. Tôi về hỏi, con thú nhận. Lần này tôi lại bắt đi nhặt ve chai. Tưởng lúc nhỏ con không nhớ nên lần này tôi bắt đi nhặt cả tháng. Con cũng biết xấu hổ, mỗi lần đi, nhét túi bóng vào túi quần, qua các hẻm xa nhà để mọi người không biết. Tôi bắt con viết bản kiểm điểm dán trước bàn học. Con xin lỗi đủ điều, hứa nọ hứa kia. Chúng tôi vẫn mềm mỏng nói cho con biết việc làm đó xấu xí lắm, nếu mọi người biết sẽ chê cười, không ai chơi,... Quan trọng là chúng tôi vẫn cho con tiền tiêu vặt thường xuyên hoặc con cần món đồ nào, chúng tôi thấy hợp lý vẫn mua cho con.

Nhưng hè năm 2025, con vừa học xong lớp 11, chúng tôi lại biết một việc động trời, con lấy cắp đồ của bạn thân hay qua nhà nhau chơi. Đó là cái bàn phím máy tính và cục máy chiếu phim mini. Lần này tôi không kiềm chế được và tát vào mặt con một cái như trời giáng, sau đó quay qua tự tát vào mặt mình. Tôi vừa khóc vừa nói "con hư tại mẹ, mẹ không biết dạy con nên con mới hư hỏng đi ăn cắp đồ của người ta, lấy của ba mẹ chưa đủ còn đi lấy cắp của bạn thân, mẹ tự phạt mẹ vậy. Vì đánh con, mẹ còn đau hơn đánh mẹ". Thằng bé quỳ xuống ôm chặt lấy tôi, không cho tôi tự đánh mình. Con bảo mẹ đánh con nặng vào, con biết sai, con xin lỗi mẹ, chỉ vì con thích quá mà bạn không được dùng nên mới lấy của bạn (bạn của con do ham chơi nên ba mẹ bạn cấm không cho dùng máy tính và máy chiếu phim). Con mang đồ qua trả lại cho bạn, xin lỗi bạn và xin lỗi ba mẹ của bạn.

Lần đó vợ chồng tôi nói chuyện với cháu rất căng. Chúng tôi bảo may nhà người bạn quen biết họ tốt tính, nếu không họ đưa con vào tù. Gia đình tôi có thói quen trong bữa ăn hay nói chuyện những việc nên làm và không nên làm, các chuẩn mực của xã hội. Tôi và ba cháu là người sống xởi lởi, dễ gần, có nhiều bạn tốt. Chúng tôi luôn nói cho con biết trân quý tình bạn, chỉ có lòng trung thực mới có được những người bạn tốt như bạn của ba mẹ (sau mỗi lần bạn của chúng tôi tới nhà thăm chúng tôi, có nhiều bạn hơn 20 năm tìm gặp lại). Chơi với bạn là phải biết bảo vệ bạn, chứ không phải ngó xem bạn sơ hở là lấy cắp đồ của bạn.

Tường Vi