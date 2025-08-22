Bật 7 quạt vẫn khó ngủ vì nóng ở Canada

Ontario trải qua mùa hè khắc nghiệt với nhiều đợt nắng nóng, người dân khổ sở khi không có điều hòa, bật nhiều quạt cũng không thể ngủ được.

Nhiều vùng tại tỉnh bang Ontario, Canada, đã ghi nhận tới 6 cảnh báo nắng nóng khắc nghiệt trong mùa hè năm nay, nhiều hơn 4 cảnh báo trong cả năm ngoái. Khu vực Greater Toronto (GTA) ghi nhận tình trạng nắng nóng kéo dài, với nền nhiệt trên 30 độ C, có nơi lên đến 35 độ C.

Tại những nơi mật độ lắp điều hòa không cao, người dân đang phải vật lộn đối phó với nắng nóng. Các nghiên cứu cho thấy những đợt nắng nóng này có khả năng xảy ra cao hơn do biến đổi khí hậu ở quốc gia vùng ôn đới và cận cực.

Tại những trường học không có điều hòa ở GTA, học sinh đã phải ngồi học trong thời tiết oi bức với độ ẩm cao. Các học khu ở GTA đều phải áp dụng các biện pháp chống nóng tình thế như bật quạt, mở cửa sổ, tắt đèn và máy tính.

"Trời rất nóng, thực sự quá nóng. Không dễ chịu chút nào, chúng em phải mở cửa sổ liên tục", một học sinh nói.

Người dân giải nhiệt cho chó cưng ở quảng trường Sankofa, Toronto, ngày 22/6. Ảnh: Reuters

Heat Collaborative, mạng lưới gồm nhiều nhóm xã hội dân sự hoạt động tại Ontario nhằm đối phó nắng nóng, ngày 18/8 cảnh báo tình trạng này đang gây nguy hiểm cho học sinh, công nhân, người thuê nhà và những cư dân tổn thương nhất của tỉnh.

Tổ chức này kêu gọi chính quyền tỉnh chuẩn bị tốt hơn để ứng phó với các đợt nắng nóng. Họ cũng đề nghị tỉnh thống kê số ca tử vong, nhập viện liên quan đến nắng nóng, đảm bảo các trường học được trang bị điều hòa, và xây dựng một chương trình nâng cao nhận thức về nắng nóng khắc nghiệt.

"Làm mát và không khí trong lành không phải điều xa xỉ, mà là điều kiện cơ bản để đảm bảo an toàn và học hành. Biến đổi khí hậu không phải sắp tới nữa, mà đã đến rồi. Mỗi ngày nóng bức mà chúng ta chần chừ, trẻ em phải gánh chịu", Farheen Mahmood, một phụ huynh có hai con học tại các trường không có điều hòa phía đông Toronto, nói.

Chỉ 30% trong số 579 trường học do Học khu Quận Toronto quản lý có hệ thống điều hòa trung tâm. Học khu cho biết sẽ không thể lắp đặt thêm điều hòa cho các trường do thiếu hụt tài chính.

Người dân chạy bộ giữa trời nắng ở Toronto, Ontario, Canada, ngày 7/7. Ảnh: AFP

Ngày càng nhiều nhà dân quyết định lắp máy bơm nhiệt để sưởi ấm vào mùa đông và làm mát vào mùa hè, trong đó có vợ chồng ông Ashok Lumb, cư dân thành phố Mississauga giáp Toronto. Máy bơm nhiệt có nguyên lý hoạt động giống điều hòa hai chiều, nhưng được tối ưu để sưởi ấm hiệu quả hơn.

Hai tuần trước, vùng Great Toronto ghi nhận nhiệt độ ngoài trời là 35-36 độ C, song máy bơm nhiệt của vợ chồng ông Lumb gặp vấn đề, không thể làm mức nhiệt trong nhà giảm xuống dưới 29 độ C, buộc họ phải bật nhiều quạt.

"Nhiệt độ trong nhà khoảng 29-31 độ C. Chúng tôi bật 6-7 chiếc quạt để ngủ vào ban đêm mà vẫn khổ sở. Đúng là một cơn ác mộng", ông Lumb phàn nàn.

Các biện pháp bảo vệ người thuê nhà cũng đang được xem xét. Toronto đang cân nhắc đề xuất quy định buộc chủ nhà phải có biện pháp duy trì nhiệt độ trong các căn hộ cho thuê dưới 26 độ C.

Vợ chồng ông Ashok Lumb, cư dân thành phố Mississauga giáp Toronto. Ảnh: CTV News

Chính quyền bang Ontario thông báo đang đầu tư 30 tỷ USD trong 10 năm vào cơ sở hạ tầng trường học. Các trường được yêu cầu phải có quy trình ứng phó nắng nóng.

"Chính quyền sẽ tiếp tục hành động để đảm bảo an toàn cho người lao động, học sinh và các gia đình, đặc biệt trong những đợt nắng nóng cực đoan", tuyên bố có đoạn.

Hiện gió mát đã tràn về, hạ nền nhiệt ở Toronto, song giới chức khí tượng cho biết nóng ẩm sẽ quay lại vào cuối tuần, khi gió chuyển sang hướng nam, đông nam.

Giới chức Toronto cảnh báo số ngày ghi nhận mức nhiệt vượt quá 30 độ C ở thành phố có thể tăng gấp ba lần vào giữa thế kỷ này, từ khoảng 20 ngày lên 66 ngày.

Đức Trung (Theo CTV News, CBC, Toronto City News)