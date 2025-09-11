Bắt 3 con ruột tự tát vào mặt, quỳ trong nhiều tiếng

Bắc NinhLăng Văn Duyệt bị cáo buộc trong thời gian dài đã bạo hành 3 con ruột bằng cách dùng dây sạc đánh, bắt tự tát vào mặt hoặc quỳ gối liên tiếp nhiều tiếng.

Ngày 11/9, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố, tạm giam Duyệt, 30 tuổi, trú tổ dân phố Khả Lý Thượng, phường Vân Hà, để điều tra về tội Ngược đãi, hành hạ con.

Công an thi hành lệnh tạm giam với Duyệt. Ảnh: Công an cung cấp

Duyệt khai kết hôn từ năm 2017, hiện có ba con 3, 5 và 8 tuổi. Quá trình chung sống, vợ chồng Duyệt thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên vợ ra ở riêng, sống ly thân từ giữa tháng 6. Ba con nhỏ ở với Duyệt và bà nội.

Công an cáo buộc, từ khoảng đầu tháng 7 đến nay Duyệt đã nhiều lần dùng que tre, dây sạc pin điện thoại đánh các con. Anh còn bắt các bé tự tát vào mặt, quỳ gối trong nhiều tiếng đồng hồ không cho đứng dậy.

Điển hình, khoảng 18h ngày 4/7, Duyệt dùng que tre dài khoảng 80 cm đánh con 5 tuổi và 8 tuổi. Vừa đánh con, Duyệt vừa dùng điện thoại quay video rồi gửi cho vợ qua zalo. Đến khoảng 21h cùng ngày, anh mới cho hai cháu đi ăn cơm.

Đúng một tháng sau, ngày 4/8, Duyệt bắt hai con tự tát liên tiếp vào mặt để mình nằm ở võng quan sát. Hành vi bạo hành với hai con diễn ra từ sáng đến qua giờ cơm trưa. Mẹ của Duyệt can ngăn song anh ta phớt lờ.

Khi phát hiện sự việc, nhà chức trách tách các con của Duyệt ra khỏi môi trường nguy hiểm để theo dõi sức khỏe. Cùng lúc, công an thu thập chứng cứ, lấy lời khai nhân chứng để làm rõ các hành vi.

Phạm Dự