Bashkir Honey - mật ong tự nhiên từ Nga

5 yếu tố làm nên chất lượng hảo hạng của Bashkir Honey, thuộc vùng Bashkortostan, Nga.

Từ nhiều năm nay, mật ong là sản phẩm được ưa chuộng tại nhiều nước trên thế giới vì những công dụng với sức khỏe. Bên cạnh các dòng mật ong nuôi, vẫn còn dòng mật ong được khai thác tự nhiên trong vùng rừng núi hiểm trở có giá thành cao nhưng chất lượng. Một trong số đó phải kể đến mật ong Bashkir - loại mật ong được nhiều người ưu ái gọi là "Giọt mật vàng quý giá vùng Bashkortostan".

Bashkir với những giọt mật thơm ngon, đặc sánh. Sản phẩm từng đạt giải thưởng lớn tại các cuộc triễn lãm quốc tế lớn trên thế giới. Vậy đâu là yếu tố làm nên tên tuổi của sản phẩm mật ong này?

Rừng vùng Bashkirtostan ở khu vực sườn núi nam Ural.

Tinh hoa từ vùng đất thiên nhiên trong lành

Mật ong Bashkir thương hiệu tiêu chuẩn với nguồn gốc khác biệt, thu hoạch hoàn toàn tự nhiên từ vùng rừng Bashkortostan - khu vực nằm giữa sông Volga, dãy núi Ural hùng vĩ. Hệ sinh thái thiên nhiên trong lành và hệ thực vật, động vật phong phú, người dân sống gần gũi với thiên nhiên.

Bashkortostan có hơn 45% diện tích là rừng tự nhiên, tập trung những khu vực thảm thực vật có nhiều cây cối rậm rạp nhất cả nước với nhiều thảo dược quý. Các khu vực của đới ôn hòa chia làm rừng hỗn giao, rừng rụng lá, rừng thảo nguyên, đới thảo nguyên. Nơi đây có hơn 700 loài động vật có vú, khoảng 300 loài chim, 42 loài cá, 11 loài bò sát, 10 loài lưỡng cư, 15.000 loài côn trùng, 276 loài nhện, 70 loài ve, 120 loài nhuyễn thể, 140 loài động vật giáp xác, khoảng 1.000 loài giun cùng sinh sống trên lãnh thổ này. Đây chính là nền tảng để các loài ong sinh sôi, phát triển.

Ngoài ra, điều kiện khí hậu độc đáo, độ tinh khiết sinh thái của khu vực giúp đảm bảo chất lượng mật ong Bashkir. Ở Bashkotostan, với khí hậu lục địa, thời tiết có sự chuyển biến rõ rệt. Có thời điểm nhiệt độ tăng đậm lên đến +41 độ C, và mùa đông nhiệt độ xuống thấp nhất dưới -48 độ C. Mùa đông kéo dài từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau, mùa hè ngắn ngủi, do đó tất cả các cây mật ong buộc phải thụ phấn nhanh chóng, hình thành mật hoa cô đặc.

Giống ong đen Burzyan châu Âu quý hiếm (ong bashkir) cho mật

Thuộc giống ong đen quý hiếm, ong Burzyan hay còn gọi là ong Bashkir sở hữu hệ gen thuần chủng thừa hưởng từ tổ tiên là loài ong đen châu Âu Apis Mellifera. Đây là loài ong đặc trưng của Bashkortostan nằm trong sách đỏ của nước Nga với nhiều đặc điểm giúp chống chịu nhiều loại bệnh, cùng khả năng tạo mật năng suất.

Theo quan sát của các nhà khoa học, trên lãnh thổ của khu bảo tồn Shulgan-Tash, ong ngủ đông ở nhiệt độ không khí từ -35, -40 độ C trở xuống. Chúng có thể không rời khỏi tổ, không bay xung quanh trong 6-7 tháng, điều đó cũng đồng nghĩa mật ong tại đây có đến nửa năm để ủ chín, sau đó được thu hoạch một lần duy nhất. Trong lúc ngủ đông này, ong Bashkir bịt kín ô mật gọi là niêm phong khô. Đồng thời, thứ enzyme riêng biệt có trong ong Bashkir cũng giúp tạo ra những giọt mật đặc sánh, nhiều vi chất.

Hệ thực vật là những loại thảo mộc quý

Bashkortostan quy tụ hệ thực vật phong phú, đặc điểm sinh thái đa dạng. Một trong số các loài thảo mộc quý được ứng dụng nhiều phải kể đến hoa Linden - loài hoa cho mật chủ yếu của mật ong Bashkir. Đây là loại thảo mộc liệt kê trong dược điển Đức, dùng dưới nhiều dạng (trà, mật ong ...) với tác dụng giảm sốt, giúp ngủ ngon, giảm ho, trị viêm mũi, chỉ định cho viêm đường tiêu hóa...

Bên cạnh đó, mật ong Bashkir là sự kết hợp của hơn 300 loại thảo mộc như cây mã đề, dâu tây, đồng cỏ phong lữ, cỏ ba lá trắng, đỏ, mâm xôi, hoa hồng, hoa ngô đồng, rau oregano, cây kế, cây ngưu bàng, cây mẹ. Cây Leuzea và nhiều loại cây khác có lợi cho sức khỏe.

Bề dày kinh nghiệm hơn 1.000 năm khai thác và nuôi ong lấy mật

Từ hơn 1.000 năm trước đến nay, thu hoạch mật ong rừng tồn tại như một nghề nghiệp khác biệt tại vùng đất Bashkortostan. Chính vì vậy, người dân nơi đây từ lâu là bậc thầy trong việc khai thác mật ong rừng. Người dân am hiểu về các đặc điểm của loài ong giúp họ biết cách chăm sóc, thời điểm thu hoạch mật mang đến những hũ mật ong hoàn hảo. Tới nay, nghề nuôi ong tại Bashkortostan vẫn tồn tại như một nghề thủ công, được truyền lại cho con cháu trong gia đình.

Nghề nuôi ong truyền thống ở vùng Bashkortostan.

Nghiên cứu, sản xuất bởi viện khoa học nổi tiếng tại Bashkortostan

Với những ưu điểm nổi bật, mật ong Bashkir được đưa vào nghiên cứu và sản xuất tại Trung tâm nghiên cứu nuôi ong và ứng dụng điều trị Bashkortostan. Nhằm bảo tồn và tái tạo nguồn gen quý giá của quần thể ong Bashkir độc đáo, 6 trạm nuôi ong khoa học và thực nghiệm được thành lập, vận hành để sản xuất mật ong Bashkir chất lượng cao. Đây cũng là viện nghiên cứu hàng đầu nhà nước cộng hòa Bashkortostan có trụ sở tại thủ đô UFA, Cộng hòa Bashkortostan - Liên bang Nga, chuyên về nghề nuôi ong bảo tồn, ứng dụng trị liệu.

Mật ong rừng tự nhiên Bashkir Honey.

Những yếu tố trên là minh chứng cho chất lượng của mật ong rừng Bashkir Honeylà kết tinh của thiên nhiên với nhiều lợi ích sức khỏe. Sản phẩm quý của nước Nga, là món quà quý giá thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho con người vùng Bashkortostan.

