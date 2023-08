Basel III giúp ngân hàng Việt hội nhập quốc tế

Đáp ứng được chuẩn mực Basel III, ngân hàng sẽ thuận lợi hơn trong huy động vốn quốc tế, theo đại diện HDBank.

Basel III hướng đến khắc phục những hạn chế về quy định vốn, nâng cao và siết chặt quản trị rủi ro. Nhờ đó, các ngân hàng thương mại có thể cải thiện khả năng ứng phó, tự giải thoát trước khủng hoảng tài chính. Hiện, Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025 định hướng năm 2030 mới dừng lại ở Basel II, chưa có quy định bắt buộc phải áp dụng tiêu chuẩn Basel III. Tuy nhiên, một số ngân hàng đã triển khai bộ chuẩn mực này để nâng cao năng lực vốn, kiểm tra sức chịu đựng của ngân hàng trong những tình huống xấu nhất và quản lý rủi ro thanh khoản.

Theo đại diện HDBank có ba lý do khiến các ngân hàng Việt Nam thúc đẩy việc áp dụng Basel III. Một là, bộ chuẩn mực này ra đời nhằm đảm bảo an toàn cho hệ thống ngân hàng. Ra đời năm 2010 trong bối cảnh nền tài chính toàn cầu vừa trải qua cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 - 2009, Basel III với loạt quy định như chiếc phễu lọc các rủi ro, giúp hệ thống ngân hàng không gặp lại biến cố tương tự. Khác với các chuẩn mực Basel I, II ra đời trước đó, Basel III yêu cầu ngân hàng xác định rõ ràng một mức độ an toàn vốn, tính thanh khoản và đòn bẩy.

Một chi nhánh giao dịch của HDBank. Ảnh: Minh Nhật

Hai là, Basel III giúp ngân hàng chống chịu các biến cố bất thường. Muốn đáp ứng được chuẩn mực Basel III, ngân hàng bắt buộc phải chuẩn bị lượng vốn dồi dào hơn, chấp nhận đệm dự phòng lớn hơn để giảm rủi ro cho hoạt động. Đổi lại, ngân hàng sẽ tăng được khả năng thanh khoản, có đủ đệm vốn dự trữ để chống chịu được các biến động bất thường của thị trường tài chính.

Cuối cùng, Basel III là chuẩn mực quốc tế nên đáp ứng được chuẩn mực này, ngân hàng sẽ dễ dàng huy động vốn quốc tế.

"Việc áp dụng Basel III không hề dễ dàng, thậm chí phải hy sinh một phần nguồn vốn để tăng mức độ an toàn nhưng nhiều ngân hàng Việt Nam đã ráo riết thử nghiệm chuẩn mực này từ rất lâu", đại diện HDBank nói.

Là một trong những ngân hàng tiên phong ứng dụng, hoàn thành Basel II từ sớm, HDBank cũng vừa công bố chinh phục Basel III và sẽ áp dụng toàn diện vào quản trị kinh doanh, quản trị ngân hàng. Ngoài việc tăng cường chất lượng nguồn vốn, chất lượng tài sản, khả năng sinh lời, nhà băng này đặt nhiệm vụ hoàn thiện hệ thống các chính sách, quy trình và đặc biệt là ứng dụng công nghệ để giám sát, dự báo sớm và cảnh báo kịp thời mọi rủi ro.

Bước đệm cho Basel III được ngân hàng thực thi những năm qua là duy trì hệ thống kiểm soát với 3 trụ cột là tính hệ số CAR theo Basel; áp dụng đánh giá nội bộ mức đủ vốn - ICAAP và minh bạch thông tin... Việc nâng tỷ trọng vốn cấp I lên mức tối thiểu 6% - một trong những rào cản lớn nhất để áp dụng tiêu chuẩn này cũng đã được ngân hàng thực hiện từ trước đó.

Theo báo cáo tài chính của HDBank, tỷ lệ an toàn vốn CAR của ngân hàng đạt 13,4%; tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ đạt 0,96%; tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng cho vay trung và dài hạn là 8,4%; tỷ lệ dư nợ/ huy động là 81,1%.

An Nhiên