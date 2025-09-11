Barron Trump chuyển vào Nhà Trắng

Barron Trump, con trai út của Tổng thống Mỹ, chuyển về Nhà Trắng để bắt đầu năm hai tại phân hiệu của Đại học New York ở thủ đô Washington.

Barron Trump, 19 tuổi, đã chuyển vào Nhà Trắng sống cùng cha mẹ và bắt đầu học năm thứ hai tại phân hiệu của Đại học New York ở thủ đô Washington. Phân hiệu này chỉ nhận tối đa 120 sinh viên mỗi kỳ cho các ngành khoa học xã hội như chính trị, lịch sử, kinh tế và báo chí.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và con trai út Barron Trump trong lễ nhậm chức ở Washington ngày 20/1. Ảnh: AP

Trong năm học đầu tiên, con trai út của Tổng thống Mỹ Donald Trump sống ở Tháp Trump tại Manhattan, thành phố New York, cách trường khoảng 20 phút lái xe. Tuần trước, cậu gây chú ý vì không xuất hiện tại trường trước khi học kỳ mới bắt đầu.

Đệ nhất phu nhân Melania Trump dành phần lớn thời gian ở New York để ở gần Barron trong năm nhất đại học. Truyền thông Mỹ kỳ vọng bà sẽ tham gia tích cực hơn vào các hoạt động trong nhiệm kỳ hai của chồng, bởi con trai đã chuyển vào Nhà Trắng.

Barron xuất hiện nhiều lần trước công chúng trong chiến dịch tranh cử năm 2024 của ông Trump, nhưng hiếm khi đến Nhà Trắng từ khi bố nhậm chức Tổng thống vào tháng 1. Sau khi hoàn thành năm thứ nhất đại học, Barron dành thời gian trong mùa hè để tới các khu bất động sản của gia đình, lên kế hoạch cho công việc kinh doanh tương lai.

Khi được hỏi Barron có năng khiếu trong lĩnh vực nào, ông Trump hồi tháng 3 tiết lộ là "kinh doanh". Ông khen con trai út "thông minh", "giỏi công nghệ", và không quên nhắc đến những người con khác.

"Tất cả các con tôi đều rất thông minh, học hành giỏi giang tại những trường chất lượng cao, luôn chăm chỉ học hành. Barron cực kỳ thông minh, Eric, Don, Ivanka, Tiffany, cũng vậy. Tôi vô cùng may mắn. Có con ngoan, giỏi cũng cần yếu tố may mắn", ông nói. "Các con tôi đều luôn nỗ lực, yêu đất nước, tự hào về cha mình. Cha con tôi rất thân thiết".

Hồng Hạnh (Theo New York Post)