Barron Trump báo cảnh sát Anh, cứu bạn bị hành hung

Người phụ nữ không được nêu danh tính xuất hiện tại tòa án Snaresbrook Crown, thành phố London trong phiên xét xử Matvei Rumianstev, 22 tuổi. Cô cho hay Barron Trump, con trai út của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã cứu mạng cô, Metro ngày 21/1 đưa tin.

Barron đã gọi điện báo cảnh sát Anh vào lúc 2h23 ngày 18/1/2025 khi nhìn thấy bạn bị hành hung qua FaceTime. Trong đoạn ghi âm cuộc gọi được công bố tại tòa, người gọi nói với tổng đài viên: "Tôi vừa nhận cuộc gọi từ một bạn nữ. Cô ấy đang bị tấn công".

Sau khi cung cấp địa chỉ của người phụ nữ, người gọi nhấn mạnh: "Đây là trường hợp khẩn cấp, làm ơn. Tôi nhận cuộc gọi từ cô ấy và thấy một gã đang đánh cô ấy".

Barron Trump tại sự kiện ở Washington, ngày 20/1. Ảnh: AFP

Đoạn phim từ camera gắn trên người cảnh sát khi họ đến hiện trường cũng được chiếu ở tòa, cho thấy các sĩ quan hỏi người phụ nữ liệu Rumianstev có đang phát trực tiếp hình ảnh trong lúc vụ hành hung diễn ra hay không.

Họ nói với cô rằng có một người ở Mỹ đã liên lạc, nhưng người này không nêu danh tính. Cuối cùng, cô nói với họ: "Tôi là bạn của Barron Trump, con trai ông Donald Trump".

Các sĩ quan sau đó yêu cầu người phụ nữ gọi lại cho Barron để xác nhận và cô hỏi: "Alô, Barron, cậu đã gọi cảnh sát à?". Barron Trump trả lời: "Tôi đã nhờ người gọi cảnh sát".

Sau đó cậu nói với các sĩ quan: "Cô ấy gọi cho tôi. Tôi bắt máy và nghĩ rằng cô ấy sẽ chào hỏi mình. Nhưng tôi chỉ thấy trần nhà và nghe thấy tiếng la hét. Tôi có thể thấy đầu của một người đàn ông trên điện thoại, sau đó camera quay sang cảnh cô ấy đang khóc và bị đánh".

Cảnh này kéo dài 10-15 giây trước khi cuộc gọi kết thúc. "Tôi đã gọi cho các anh, đây là điều tốt nhất tôi có thể làm. Tôi sẽ không gọi lại để đe dọa gã kia vì chỉ làm tình hình nghiêm trọng hơn", Barron nói.

Người phụ nữ cho hay việc cô gọi cho Barron Trump là "chỉ dẫn của Chúa". Cô nói với bồi thẩm đoàn rằng "cậu ấy thường gọi cho tôi". Cô đã bỏ lỡ "vài cuộc" từ cậu trước khi cuộc gọi cuối cùng được kết nối và dẫn đến việc cậu gọi cảnh sát.

Cô cho hay bị cáo Rumianstev, người Nga, ghen tuông với tình bạn của cô và Barron Trump. Cô và Rumianstev có quan hệ yêu đương khoảng 6 tháng. Trong quãng thời gian này, cô cho hay đã bị anh ta cưỡng hiếp hai lần, một lần vào tháng 11/2024 và một lần nữa chỉ vài giờ trước khi cảnh sát ập tới căn hộ của anh ta hôm 18/1/2025. Rumianstev còn hành hung, bóp cổ cô khi hai người nảy sinh tranh cãi và gây áp lực buộc cô rút đơn kiện.

Sasha Wass KC, luật sư đại diện cho bị cáo, cho rằng thân chủ chỉ muốn khống chế người phụ nữ sau khi cô thể hiện hành vi "tức giận và hung hăng" với anh ta tối hôm đó. Bà cho rằng lời khai của người phụ nữ là "bịa đặt hoàn toàn" và thân chủ chưa bao giờ cưỡng hiếp cô.

"Tôi không bịa đặt chuyện đó. Cho rằng tôi bịa đặt là độc ác và nhục nhã đối với những người đã thực sự rơi vào hoàn cảnh đó", người phụ nữ nói.

Rumianstev, cư trú ở phía đông London, phủ nhận tội hành hung và gây thương tích, hiếp dâm, bóp cổ và cản trở thực thi công lý. Vụ án vẫn trong quá trình xét xử.

Hồng Hạnh (Theo Metro)