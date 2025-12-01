Barie đâm xuyên ôtô, tài xế tuổi vị thành niên thiệt mạng

Trung QuốcChiếc xe điện Xiaomi gặp tai nạn trên đoạn đường núi vào sáng sớm khi đâm vào lan can khiến tài xế tử vong.

Barie đâm xuyên ôtô, tài xế thiệt mạng Video: NTC

Vụ tai nạn xảy ra tại Cám Châu, tỉnh Giang Tây, khi chiếc Xiaomi SU7 chạy trên đoạn đường núi vào sáng sớm 26/11. Theo iFeng, cả tài xế và một người đi cùng đều là trẻ vị thành niên, không có giấy phép lái xe. Chiếc xe điện là của một công ty cho thuê. Dữ liệu cho thấy xe chạy quá tốc độ cho phép khi xảy ra tai nạn.

Va chạm mạnh đến mức barie đâm xuyên thẳng từ đầu ôtô vào trong cabin, khiến tài xế tử vong tại chỗ. Người đi cùng được cho là đã biến mất sau đó.

Vụ việc này một lần nữa phơi bày những lỗ hổng trong quy trình xác minh của các dịch vụ cho thuê xe. Tiêu chuẩn quốc gia Trung Quốc có hiệu lực vào tháng 11 năm nay yêu cầu rõ ràng phải xác minh trình độ lái xe của người thuê. Tuy nhiên, hiện tượng trẻ vị thành niên thuê xe trái phép vẫn xảy ra thường xuyên.

Các trường hợp cho thấy trẻ vị thành niên thuê xe thành công bằng cách mạo danh người lớn, sử dụng giấy tờ giả hoặc thông qua trung gian trực tuyến, gây nguy hiểm tiềm ẩn cho an toàn giao thông đường bộ.

Mỹ Anh