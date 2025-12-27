Barca xin Lewandowski không ghi bàn cuối mùa 2022-2023

Robert Lewandowski xác nhận Barca từng đề nghị anh không ghi thêm bàn ở hai vòng cuối La Liga 2022-2023, để tránh trả thêm cho Bayern khoản phí 3 triệu.

Thời điểm mùa giải La Liga 2022-2023 chỉ còn hai vòng đấu, Lewandowski gặp một số thành viên ban lãnh đạo Barca và được yêu cầu không ghi thêm bàn thắng nào nữa. Lúc đó, đội chủ sân Camp Nou đã chắc chắn vô địch về lý thuyết và chân sút Ba Lan đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 23 bàn.

"Có những điều tôi không muốn nói đến, tôi rất tôn trọng Barca và những người làm việc ở đó, cũng như nhận thức rõ tình hình của CLB, vì còn nhiều vấn đề khác cần giải quyết liên quan đến lợi ích đội bóng", tiền đạo 37 tuổi nói về sự việc lạ lùng ấy khi trả lời phỏng vấn trên YouTube với nhà báo Ba Lan Bogdan Rymanowski hôm 26/12.

"Vấn đề lúc đó là về một khoản thưởng không phải nhỏ, và lúc ấy, Barca rất khó khăn, phải tính toán từng USD một. Việc không ghi thêm bàn lúc ấy cũng không ảnh hưởng hay làm thay đổi gì với tôi. Tôi không có vấn đề gì với khoản thưởng đó, nó không liên quan đến lương của tôi, nhưng nó vẫn ám ảnh trong đầu tôi và khiến tôi tự hỏi liệu có nên ghi bàn hay không", Lewandowski khẳng định.

Lewandowski trả lời phỏng vấn với Bogdan Rymanowski

Trước cuộc phỏng vấn với Rymanowski, chi tiết về lời đề nghị của Barca từng gây xôn xao dư luận Ba Lan khi được ký giả Sebastian Staszewski kể lại và công bố giữa tháng 11 năm nay trong cuốn tiểu sử về Lewandowski, mang tên "Lewandowski: Người thật việc thật". Lúc đó, chính tiền đạo này cũng thừa nhận trong một buổi họp báo khi đang tập trung ở ĐTQG rằng anh đang đọc và thấy rất thú vị.

Lý do đằng sau yêu cầu lạ lùng của ban lãnh đạo Barca thuần túy là về vấn đề kinh tế, vì CLB xứ Catalonia sẽ phải trả cho Bayern khoản thưởng 3 triệu USD theo cam kết chuyển nhượng hè 2022 nếu Lewandowski đạt mốc 25 bàn, điều mà ban lãnh đạo CLB muốn tránh.

Cuốn sách kể chi tiết rằng trong những vòng đấu La Liga cuối mùa 2022-2023 dưới thời Xavi Hernandez, Lewandowski được triệu tập vào một cuộc họp kín với một số lãnh đạo Barca, trong đó có Chủ tịch Joan Laporta. Bấy giờ, một lãnh đạo đưa ra đề nghị khiến cựu tiền đạo Bayern sững sờ: "Robert, chúng tôi muốn anh ngừng ghi bàn ở những trận cuối".

"Lewandowski nhìn ông ta với vẻ ngạc nhiên. Danh hiệu vô địch và giải Vua phá lưới đã được định đoạt, nhưng trong hơn một thập kỷ thi đấu ở cấp độ cao nhất, chưa ai từng yêu cầu anh ngừng ghi bàn", cuốn sách có đoạn viết.

Mùa ấy, Lewandowski không ghi bàn ở hai vòng đấu cuối, dù vẫn giành vua phá lưới với những đóng góp cực kỳ quan trọng làm nên chức vô địch La Liga cho Barca. Cuốn tiểu sử còn kể chi tiết nhiều khía cạnh cá nhân và chuyên môn trong sự nghiệp của tiền đạo sinh năm 1988, cùng một số mâu thuẫn ở ĐTQG mà chính anh xác nhận là có thật.

Lewandowski trong lễ ra mắt Barca cùng chủ tịch Joan Laporta hè 2022, sau khi anh chuyển đến Barca ở La Liga.

Cũng trong cuộc trò chuyện với Rymanowski, Lewandowski còn chia sẻ về tương lai. Anh là một trong những cầu thủ Barca sẽ hết hạn hợp đồng vào tháng 6/2026 và hiện chưa gia hạn với CLB. Nếu tình hình không đổi, từ ngày 1/1/2026, anh có thể tự do đàm phán với bất kỳ CLB nào khác.

"Tôi không bàn chuyện này với HLV trưởng về các lời mời từ những CLB khác", anh nói. "Vấn đề cũng không liên quan đến việc giảm lương một nửa. Quyết định sẽ phụ thuộc vào điều CLB muốn và điều tôi cho là tốt nhất. Vẫn còn thời gian để quyết định. Tôi không cảm thấy áp lực nào và hiện tại cũng chưa biết sẽ chọn con đường nào".

Mùa hiện tại, phong độ ghi bàn của Lewandowski không còn đảm bảo như trong ba mùa trước kể từ khi cập bến Barca, vì những vấn đề liên quan đến chấn thương và thể lực. Anh hiện mới chỉ ghi 8 bàn, tất cả ở La Liga và ra sân tổng cộng 916 phút trên mọi đấu trường. Mùa trước, chân sút từng hụt mất cơ hội giành Quả Bóng Vàng 2020 vì giải thưởng bị hủy do đại dịch đã ghi đến 42 bàn ở mọi mặt trận, góp công làm nên cú ăn ba quốc nội cho Barca.

