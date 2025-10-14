Barca từ chối đề nghị 463 triệu USD cho Yamal

Theo trang tin chuyển nhượng Fichajes.net, CLB Arab Saudi Al Hilal từng đề nghị mua sao trẻ Lamine Yamal với giá 463 triệu USD, nhưng Barca từ chối.

Tài năng 18 tuổi là mục tiêu săn đón của hầu hết các CLB lớn trên thế giới, và giải đấu nhiều tiền Saudi Pro League cũng không phải ngoại lệ. Theo thông tin từ trang Fichajes.net hôm 13/10, cách đây hai mùa, nhà vô địch Arab Saudi Al-Hilal đã gửi đề nghị chưa từng có, với 463 triệu USD phí chuyển nhượng cho Barca, kèm theo hợp đồng 7 năm cho Yamal.

Fichajes.net là trang tin chuyên về chuyển nhượng bóng đá châu Âu ra đời từ 2013, phổ biến hơn cả trong cộng đồng nói tiếng Tây Ban Nha. Theo similarweb, tính trong ba tháng gần nhất, trang tin này đạt khoảng 4,9 triệu lượt truy cập.

Nếu thực sự được kích hoạt, thương vụ 463 triệu USD này sẽ trở thành vụ chuyển nhượng đắt giá nhất lịch sử bóng đá, kỷ lục hiện được nắm giữ bởi thương vụ Neymar từ Barca sang PSG hè 2017 với giá 257 triệu USD. Theo báo Tây Ban Nha Marca, Barca dứt khoát từ chối bất chấp sự nghiêm túc từ phía Al Hilal, vì họ không có ý định bán đi biểu tượng mới.

Tiền đạo Barca Lamine Yamal phát biểu sau khi nhận Kopa Trophy - giải thưởng cho Cầu thủ trẻ hay nhất - tại Gala Quả Bóng Vàng 2024 ở Theatre du Chatelet, Paris ngày 28/10. Ảnh: AP

Không phải lần đầu tiên Yamal trở thành chủ đề trên các cổng thông tin chuyển nhượng, bất kể kỳ mua sắm đã đóng cửa. Hồi tháng 3/2024, Barca cũng từng từ chối lời đề nghị hơn 230 triệu USD của PSG cho sao trẻ này.

Mới sang tuổi 18 vào giữa tháng 7, Yamal đã là ngôi sao số một của đội chủ sân Camp Nou và đang được trao sứ mệnh tạo dựng một kỷ nguyên mới cho Barca. Hè vừa qua, Yamal được Barca gia hạn đến 2031 thông qua một siêu hợp đồng, trở thành một trong những cầu thủ được trả lương cao nhất đội hình.

Hợp đồng này bao gồm nhiều yếu tố: lương cố định, các khoản thưởng biến đổi, tiền lót tay và các khoản thưởng thành tích. Tiền đạo cánh Tây Ban Nha này có thể kiếm được tới 23 triệu USD sau thuế nếu đạt được tất cả mục tiêu về thành tích cá nhân lẫn tập thể. Cũng theo Marca, mức lương cố định của anh rơi vào khoảng 11,5 triệu USD, cùng với khoản tiền lót tay 29 triệu USD được chia đều trong 6 năm hợp đồng, và các khoản thưởng dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau.

Yamal hiện trong giai đoạn hồi phục chấn thương tái phát ở khớp háng, khiến anh phải nghỉ trận gặp Sevilla của Barca ngay trước đợt FIFA Days tháng 10 và rút khỏi danh sách tập trung của tuyển Tây Ban Nha. Theo thông báo ngày 3/10 của Barca, Yamal sẽ phải ngồi ngoài khoảng ba tuần. Khả năng anh kịp bình phục ra sân trong trận gặp Girona cuối tuần này ở La Liga vẫn còn bỏ ngỏ.

Hà Phương (theo Marca)