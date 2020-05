Barca thiệt hại 150 triệu USD vì Covid-19

Tây Ban NhaKhông thi đấu và có hoạt động thương mại nào trong ba tháng, chủ sân Camp Nou phải thắt chặt chi tiêu trong hè 2020.

Barca thất thu 54 triệu USD tiền bán vé và tham quan sân, 42 triệu USD bản quyền truyền hình, và khoảng 27 triệu USD từ các hoạt động thương mại. Theo Phó Chủ tịch Jordi Cardoner, tổng cộng số tiền thiệt hại của chủ sân Camp Nou có thể lên tới 150 triệu USD.

"Barca cần cắt giảm chi tiêu vì những tổn thất doanh thu", Cardoner nói. "Chúng tôi đang tìm cách cải thiện ngân sách. Ưu tiên số một lúc này là tìm nhà tài trợ đổi tên sân, lấy kinh phí hỗ trợ các nạn nhân Covid-19. Còn 25 năm sau đó, có lẽ sẽ là mục đích thương mại".

Pordi Cardoner, 57 tuổi, có bằng kinh tế và quản trị kinh doanh, hiện là Phó Chủ tịch thứ nhất của Barca. Ảnh: EFE.

Tây Ban Nha là nước bị ảnh hưởng nặng nề bậc nhất châu Âu vì Covid-19. Theo Cardoner, Barca sẽ hạn chế mua cầu thủ trong hè 2020 và hướng tới các hợp đồng trao đổi hoặc mượn. "Đây là cách hoạt động sẽ phổ biến ở châu Âu hè này", ông nhấn mạnh. "Chúng tôi đang lên kế hoạch chi tiêu cho mùa tới, và cần những biện pháp điều chỉnh lương, thưởng cho phù hợp với ngân sách".

Tình hình tài chính của Barca bị báo động từ vài năm gần đây. Một trong số đó là khoản nợ hơn 500 triệu USD. Tuy nhiên, Cardoner trấn an: "Mọi thứ vẫn an toàn. Khoản nợ chỉ chiếm phân nửa doanh thu hàng năm của Barca. Đây không phải chi phí cơ hội chúng ta đánh đổi để duy trì tập thể xuất sắc hiện tại. Lợi nhuận cộng gộp từ 2011 đến 2019 vào khoảng 205 triệu USD. Điều đó khiến khoản thâm hụt năm nay dễ chịu hơn. Quan trọng nhất, Barca có nền tảng tài chính vững mạnh và ít bị ảnh hưởng hơn so với các đội".

La Liga đang lên kế hoạch nối lại giải đấu vào tháng 6, trong sân không khán giả. Theo Cardoner, sớm nhất phải tới tháng 2/2021, khán giả mới có thể vào sân trở lại. Barca cần tìm những nguồn thu mới. Một trong số đó là cải tạo, nâng cấp sân Camp Nou.

Thắng Nguyễn (theo AS)