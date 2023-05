Barca thêm hy vọng tuyển mộ Messi

Tây Ban NhaChia tay hai trụ cột Sergio Busquets và Jordi Alba, Barca giải phóng khoản lớn quỹ lương, tăng hy vọng đưa Lionel Messi trở lại.

Đầu tháng 5, tiền vệ Sergio Busquets xác nhận chia tay Barca trong hè 2023 theo dạng chuyển nhượng tự do, khép lại 15 năm khoác áo CLB. Đến ngày 24/5, Jordi Alba thông báo quyết định tương tự khi thôi hợp đồng sớm một năm.

Theo báo Tây Ban Nha AS, việc chia tay hai ngôi sao Tây Ban Nha giúp Barca giải phóng quỹ lương gần 45 triệu USD, và có thêm hy vọng ký hợp đồng với Messi vào hè 2023. Trước đó, trong các phiên đàm phán hồi cuối tháng 4, ban tổ chức La Liga đã phủ quyết kế hoạch tái cấu trúc tài chính của Barca, khiến việc tuyển mộ Messi vấp phải rào cản lớn.

Messi (số 10) cùng Alba (số 18) và Busquets trong một buổi tập thời cả ba cùng còn phụng sự Barca. Ảnh: AFP

Thời gian tới, chủ sân Camp Nou sẽ tiếp tục thanh lọc đội hình, với Ansu Fati, Ferran Torres, Raphinha hay Franck Kessie nằm trong danh sách có thể rời đi. Ngoài ra, Samuel Umtiti và Clement Lenglet - sau khi trở lại CLB vì hết hợp đồng cho mượn - sẽ tiếp tục bị đẩy lên sàn chuyển nhượng. Trang Barca Universal bình luận CLB xứ Catalonia có thể đưa Messi trở lại Camp Nou nếu "quản lý để có đủ doanh thu từ việc bán cầu thủ".

Việc chia tay Busquets và Alba còn giúp Barca tiến tới đăng ký hợp đồng mới của tiền vệ Gavi và hậu vệ Ronald Araujo, cũng như gia hạn hợp đồng với các ngôi sao trẻ là Inaki Pena và Alejandro Balde. Trước đó, Barca liên tục gặp khó vì giới hạn lương do La Liga đặt ra từ đầu năm. Tháng 9/2022, Gavi ký hợp đồng mới với đội một đến hè 2025, nhưng La Liga phán quyết rằng Barca không có đủ nguồn tài chính để đăng ký tiền vệ 18 tuổi người Tây Ban Nha. Hệ quả là Gavi bị gạch tên khỏi đội một Barca, chỉ chơi theo diện cầu thủ học viện và có nguy cơ bị các CLB lớn khác nhảy vào chèo kéo.

Tháng trước, Giám đốc thể thao Mateu Alemany trấn an người hâm mộ rằng Barca sẽ sớm giải quyết các khúc mắc để đăng ký hợp đồng mới của cả Gavi và Araujo, đều có điều khoản giải phóng hơn 1 tỷ USD. Hiện vụ kiện của Barca lên Tòa án thương mại vẫn chưa được giải quyết. Nhưng nhờ việc chia tay Busquet, Alba, áp lực tài chính giờ bớt căng thẳng hơn với Barca, và chuyện hợp đồng của các sao trẻ nhiều khả năng sẽ được giải quyết vào cuối mùa.

Cũng trong ngày 24/5, Barca công bố thỏa thuận với TP Vision, công ty chịu trách nhiệm thiết kế và sản xuất các sản phẩm của Philips. Theo đó, các cầu thủ Barca sẽ ra sân với nhãn hiệu TV Amblight trên tay kể từ trận gặp tiếp Mallorca ở vòng 37 La Liga cuối tuần này. Barca không thông báo số tiền tài trợ hay hoặc thời hạn chính thức của hợp đồng, Nhưng tờ Mundo Deportivo tiết lộ nhà vô địch La Liga sẽ nhận hơn 30 triệu USD theo hợp đồng ba năm.

Sau khi vô địch La Liga, Barca sớm bắt tay vào công tác chuyển nhượng. Chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano đã dùng cụm từ "Here we go" để xác nhận chủ sân Camp Nou đã tuyển mộ Inigo Martinez từ Athletic Bilbao theo dạng chuyển nhượng tự do. Trung vệ 31 tuổi người Tây Ban Nha đã hoàn tất kiểm tra y tế và hợp đồng chính thức sẽ được công bố sau khi mùa giải năm nay khép lại.

Hồng Duy