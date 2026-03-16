Barca thắng đậm Sevilla nhờ hat-trick của Raphinha

Cú hat-trick của Raphinha giúp Barca thắng đội khách Sevilla 5-2 ở vòng 28 La Liga, và tái lập khoảng cách 4 điểm với Real Madrid.

Trên sân nhà Camp Nou tối 15/3, Barca nhập cuộc áp đảo và sớm mở tỷ số từ phạt đền. Phút 8, Joao Cancelo đột phá vào vòng cấm rồi bị Djibril Sow phạm lỗi, mang về quả 11m cho chủ nhà. Từ đó, Raphinha bấm bóng kiểu panenka nhẹ nhàng đánh bại thủ môn Odysseas Vlachodimos, đưa Barca dẫn 1-0.

Sức ép liên tiếp của Barca khiến Sevilla nhanh chóng mắc sai lầm. Phút 19, Cancelo tiếp tục gây rối trong vòng cấm, và bóng chạm tay Jose Carmona sau pha truy cản. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài cho Barca hưởng thêm một quả phạt đền. Lần này Raphinha sút mạnh về góc trái, nâng tỷ số lên 2-0.

Raphinha (phải) mừng hat-trick cho Barca trước Sevilla trên sân Camp Nou, thành phố Barcelona, Tây Ban Nha, vòng 28 La Liga ngày 15/3/2026. Ảnh: Reuters

Đội chủ nhà tiếp tục duy trì thế trận vượt trội. Phút 38, Barca ghi bàn thứ ba sau tình huống phối hợp nhanh bên cánh phải. Pha căng ngang của Marc Bernal bị đổi hướng, vô tình đưa bóng đến vị trí của Dani Olmo ở rìa vòng cấm. Tiền vệ Tây Ban Nha sút căng vào góc thấp, khiến Vlachodimos không kịp phản ứng.

Dù lép vế, Sevilla vẫn kịp rút ngắn tỷ số ngay trước giờ giải lao. Tuy nhiên, hy vọng lật ngược thế trận của Sevilla nhanh chóng bị dập tắt. Phút 51, tiền vệ vào sân thay người Fermin Lopez chọc khe cho Raphinha ở rìa vòng cấm. Cầu thủ Brazil ngoặt bóng rồi sút chân trái, bóng chạm chân Nemanja Gudelj đổi hướng bay vào góc cao, hoàn tất cú hat-trick và nâng tỷ số lên 4-1.

Đoàn quân Hansi Flick chưa dừng lại ở đó. Phút 60, Cancelo nhận bóng từ Raphinha bên cánh trái, rồi dẫn bóng thẳng vào cấm địa, ngoặt qua Gudelj rồi sút chéo góc, ghi bàn đầu tiên kể từ khi trở lại Barca.

Những phút còn lại, Barca chủ động giảm nhịp độ nhưng vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận. Robert Lewandowski có vài cơ hội ghi bàn nhưng đều bỏ lỡ đáng tiếc. Trong khi đó, Sevilla chỉ gỡ thêm một bàn ở phút bù. Oso tạt bóng từ cánh trái để Djibril Sow đánh đầu cận thành.

Raphinha rời sân ở phút 82 trong tràng pháo tay của khán giả Camp Nou, sau màn trình diễn nổi bật với ba bàn thắng và một kiến tạo. Kết quả này giúp Barca nâng chuỗi trận thắng sân nhà tại La Liga lên 14 trận và tiếp tục giữ khoảng cách bốn điểm với Real Madrid trên đỉnh bảng.

Khi mùa giải còn 10 vòng đấu, thầy trò HLV Hansi Flick vẫn nắm lợi thế lớn trong cuộc đua bảo vệ chức vô địch. Ở vòng tiếp theo, Barca tiếp Rayo Vallecano ngày 22/3. Nhưng trước đó, họ sẽ đá lượt về vòng 1/8 Champions League gặp Newcastle ở Camp Nou tối 18/3.

Hoàng An