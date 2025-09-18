Barca rút Yamal khỏi trận gặp Newcastle

AnhTiền đạo Lamine Yamal nghỉ trận thứ hai liên tiếp do không kịp bình phục chấn thương.

Yamal không có tên trong danh sách bay đến Anh hôm 17/9. Với kết quả kiểm tra cho thấy chấn thương háng không bình phục tốt như mong đợi, ban huấn luyện Barca quyết định cho ngôi sao 18 tuổi ở nhà.

Yamal phát hiện bị đau hơn hai tuần trước, khi lên tập trung tuyển Tây Ban Nha. Anh phải dùng thuốc giảm đau để chơi hai trận vòng loại World Cup, thắng Bulgaria 3-0 và Thổ Nhĩ Kỳ 6-0. Sau khi trở lại Barca, Yamal không chỉ phải nghỉ tập, mà còn vắng mặt trận thắng Valencia 6-0 tại La Liga hôm 14/9.

Yamal (tóc vàng) chia vui với Torres, cầu thủ ghi bàn, trong trận Tây Ban Nha thắng Thổ Nhĩ Kỳ 6-0 ở vòng loại World Cup hôm 7/9. Ảnh: AP

HLV Barca, Hansi Flick cáo buộc tuyển Tây Ban Nha mạo hiểm với các cầu thủ. Ông cho rằng lẽ ra Yamal nên được nghỉ, thay vì chơi hơn hai phần ba thời gian hai trận vòng loại. "Họ dẫn trước ba bàn mỗi trận, còn cậu ấy phải chơi 79 và 73 phút. Giữa các trận, cậu ấy không thể tập. Đó không phải là cách chăm sóc cầu thủ", Flick nói.

Việc vắng Yamal có thể ảnh hưởng đến Barca, nhất là ở những trận đấu quan trọng. Mùa trước, tiền đạo 18 tuổi góp 18 bàn và 25 kiến tạo trong 55 trận. Anh cũng đóng vai trò dẫn dắt thế trận, kiến tạo và ghi bàn trong bốn trận thắng Real ở La Liga, Siêu Cup Tây Ban Nha, Cup Nhà vua, thắng Bayern 4-1, Dortmund 4-0 và hai trận bán kết Champions League với Inter.

Tối 18/9, Barca sẽ ra quân Champions League 2025-2026 trên sân St James' Park của Newcastle. Đội bóng Anh vừa mất Alexander Isak vào tay Liverpool, nhưng kịp mua Nick Woltemade. Trong trận ra mắt, tiền đạo trẻ người Đức đánh đầu giúp Newcastle hạ Wolves 1-0 ở Ngoại hạng Anh hôm 13/9.

"Thật tiếc khi Yamal vắng mặt", HLV của Newcastle, Eddie Howe nói. "Nhưng cho dù dùng cầu thủ nào, Barca cũng rất nhanh ở hai cánh. Họ có những cầu thủ đẳng cấp quốc tế có thể gây áp lực cho chúng tôi theo nhiều cách khác nhau. Chúng tôi phải thực sự mạnh mẽ và phòng ngự tốt".

Lần gần nhất Newcastle dự Champions League là mùa 2023-2024 khi xếp cuối bảng với năm điểm, sau Dortmund (11 điểm), PSG (8) và AC Milan (8).

Barca từng thắng ba và thua một trong bốn lần đối đầu Newcastle. Hai đội gặp nhau lần đầu tiên vào năm 1997, khi Faustino Asprilla lập hat-trick giúp Newcastle thắng 3-2 tại St James' Park. Barca thắng lại trận lượt về với tỷ số 1-0 và hai trận mùa 2002-2003 với tỷ số 3-1 và 2-0.

Thanh Quý (theo ESPN)