Barca rút ngắn cách biệt với Real

Đương kim vô địch La Liga thắng đội bét bảng Espanyol 1-0 trong trận đá sớm vòng 35 hôm 8/7, để tiếp tục đem bám đội dẫn đầu Real Madrid.

Suarez ăn mừng bàn thắng vào lưới Espanyol.

Bàn thắng: Suarez 56'.

Espanyol đang đứng bét bảng, và gần như chắc chắn xuống hạng. Nhưng họ vẫn nhập cuộc với tinh thần của một trận derby xứ Catalonia, và gây ra không ít khó khăn cho Barca.

Ở hàng thủ, Espanyol bố trí đội hình dày đặc và tập trung chơi bọc lót. Điều này khiến Barca bị hạn chế rất lớn về mặt không gian, cũng như khả năng kết nối giữa các vị trí ở tuyến trên. Đội chủ nhà tạo được một số tình huống xâm nhập vòng cấm, nhưng hầu hết đều bị dạt ra biên và không gây nguy hiểm.

Đội khách sẵn sàng "chơi rắn" khi cần để ngăn chặn dàn sao của Barca. Ảnh: Reuters.

Espanyol chơi theo đội hình 5-4-1, nhưng cũng cho thấy độ quái trong khâu tấn công. Từ những pha lên bóng tốc độ và thoát xuống táo bạo, đội khách không ít lần đặt khung thành Ter Stegen vào tầm ngắm. Phút thứ 10 Ter Stegen phải dùng chân cản cú sút góc gần của Adri Embarba.

Tình huống nguy hiểm nhất hiệp một cũng thuộc về đội khách. Từ quả tạt cánh trái của Didac Vila ở phút 44, Clement Lenglet suýt phản lưới nhà với cú phá bóng trúng Ter Stegen. Ở pha bóng tiếp theo, Vila bỏ lỡ cơ hội vàng của Espanyol khi sút bật cột.

Được tung vào sân từ phút 46 để tăng cường khả năng tấn công, nhưng thần đồng Ansu Fati suýt khiến Barca phải trả giá. Tài năng 17 tuổi chỉ thi đấu được đúng ba phút do nhận thẻ đỏ trực tiếp. Trọng tài kiên quyết phạt Fati với pha vào bóng nguy hiểm nhằm chân Fernando Calero.

Trọng tài rút hai thẻ đỏ trong trận derby Catalonia.

Chịu thiệt hại về người, nhưng Barca không phải thi đấu trong thế 10 chống 11 quá lâu. Ba phút sau khi Fati rời sân, đến lượt cầu thủ đội khách Pol Lozano phải ra ngoài với cú vào bóng lên ống đồng của Gerard Pique.

Việc mất người khiến Espanyol chịu thiệt hại nhiều hơn so với Barca. Đội chủ nhà vẫn còn nguyên bộ ba Messi, Suarez, Griezmann, trong khi đội khách thiếu mất một quân bài trong thế trận phòng ngự dày đặc.

Tranh thủ cơ hội, Barca ghi bàn quyết định ở phút 56. Sau khi thoát xuống rìa trái vòng cấm, Griezmann đánh gót đẹp mắt cho Messi sút nối. Hậu vệ của Esapnyol chặn được cú dứt điểm của thủ quân Barca, nhưng không thể ngăn Suarez sút bồi mở tỷ số.

Đây là bàn thứ 195 của Suarez trong màu áo Barca. Tiền đạo người Uruguay qua mặt huyền thoại Kubala để trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều thứ ba trong lịch sử CLB, chỉ sau Messi và Cesar.

Messi cũng suýt ghi bàn thứ 701 trong sự nghiệp. Phút 68, thủ quân Barca vô lê buộc thủ môn Diego Lopez đẩy bóng ngay trên vạch vôi cứu thua.

Barcelona 1–0 Espanyol

Không thể gia tăng cách biệt, Barca phải tập trung bảo vệ thành quả mong manh về cuối trận. Đội khách nhiều lần lên bóng, nhưng Raul de Tomas đều bất lực trước thủ môn Ter Stegen.

Kết quả lần này giúp Barca đạt 76 điểm qua 35 trận. Họ thu ngắn cách biệt xuống một điểm so với Real, đội thi đấu muộn hai ngày gặp Alaves. Trái lại, Espanyol chính thức xuống hạng. Đội bóng số hai xứ Catalonia có 24 điểm, kém 11 điểm so với nhóm an toàn trong khi chỉ còn ba trận.

Đội hình thi đấu:

Barca: Ter Stegen; Semedo (Fati, 46), Pique, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, Sergi Roberto, Rakitic (Araujo, 92); Messi, Suarez (Braithwaite, 82), Griezmann (Vidal, 71)

Espanyol: Diego Lopez; Victor Garcia, Bernardo, Cabrera, Calero (Darder, 66), Didac; David Lopez, Marc Roca (Wu Lei, 86), Pol Lozano; Embarba (Campuzano, 74), Raul de Tomas

Thanh Quý