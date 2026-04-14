Barca phàn nàn chiều cao mặt cỏ sân Metropolitano

Tây Ban NhaTrước lượt về tứ kết Champions League, HLV Hansi Flick trực tiếp kiểm tra mặt sân Metropolitano và đề nghị UEFA đo lại, trong khi Atletico khẳng định mọi thông số vẫn đúng quy định.

Trong buổi tập làm quen sân một ngày trước trận, Flick mang giày đinh, trực tiếp bước xuống mặt cỏ, liên tục quan sát, giẫm và kiểm tra bề mặt. Sau đó, ông bày tỏ nghi ngờ về độ cao lớp cỏ - yếu tố có thể ảnh hưởng đến tốc độ lăn của bóng.

Cỏ càng cao, bóng lăn càng chậm, điều vốn không phù hợp với lối chơi kiểm soát, phối hợp nhanh của Barca phong cách đã trở thành dấu ấn từ thời Pep Guardiola đến Xavi.

Theo báo Tây Ban Nha Marca, Barca đã gửi phản ánh tới UEFA. Cơ quan này cho biết sẽ kiểm tra và điều chỉnh nếu cần, theo đúng quy trình. Quy định hiện hành yêu cầu chiều cao cỏ không vượt quá 3 cm và phải đồng đều trên toàn bộ mặt sân. Trong khi đó, sân Camp Nou thường được duy trì ở mức khoảng 2,3 cm, theo lựa chọn riêng của đội bóng.

Phía Atletico khẳng định mặt sân Metropolitano không có thay đổi so với các mùa trước và hoàn toàn đáp ứng tiêu chuẩn. CLB này cũng cho biết chất lượng cỏ đã cải thiện đáng kể trong tháng qua, sau khi chịu ảnh hưởng của thời tiết lạnh đầu năm - thời điểm một số cầu thủ như Koke và Antoine Griezmann phàn nàn.

Đại diện Atletico nhấn mạnh, nếu mặt sân không đạt yêu cầu, UEFA đã không cho phép Barca tổ chức buổi tập làm quen. Tuy nhiên, cơ quan bóng đá châu Âu có quyền can thiệp nhiều hơn vào việc tưới nước - yếu tố cũng ảnh hưởng đến tốc độ trận đấu.

Theo quy định, mặt sân có thể được tưới nước hai lần nếu hai đội thống nhất, và UEFA có tiếng nói cuối cùng về thời điểm cũng như lượng nước. Trong buổi tập của Barca, hệ thống tưới tự động đã được kích hoạt.

Điều 34.04 của UEFA nêu rõ: nếu trọng tài hoặc đại diện UEFA thấy cần thiết, đội chủ nhà phải điều chỉnh chiều cao cỏ phục vụ thi đấu và tập luyện. Ngoài ra, việc tưới nước phải được thực hiện đồng đều trên toàn sân và thường phải hoàn tất trước giờ bóng lăn 60 phút, trừ trường hợp có quyết định khác.

Tranh cãi về mặt cỏ không phải chuyện mới. Tại Metropolitano, mặt sân từng gây khó cho thủ môn Joan Garcia, người đang khoác áo Barca, trong trận thua 0-4 của Espanyol ở Cup Nhà Vua khi anh vấp phải một điểm gồ nhẹ. Trước đó, Barca cũng phàn nàn về mặt cỏ sân Vicente Calderon năm 2016, hay Santiago Bernabeu ở bán kết Champions League 2011.

Hồng Duy (theo Marca)