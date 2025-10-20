Barca nợ chuyển nhượng 172 triệu USD

Tây Ban NhaTheo báo cáo tài chính mới nhất, Barca vẫn đang nợ nhiều CLB khác tổng cộng gần 172 triệu USD từ các thương vụ mua cầu thủ, phần lớn phải thanh toán ngay mùa này.

Cuối tuần qua, Barca trình bày báo cáo tài chính trước Đại hội cổ đông thường niên để thông qua việc chốt sổ mùa trước và phê duyệt ngân sách cho mùa tới. Dù có nhiều nghi ngại xoay quanh sự sụt giảm giá trị của công ty thương mại BLM - công ty con phụ trách mảng bán lẻ và thương mại của Barca, và mức nợ ngày càng cao, các thành viên vẫn thông qua cả hai nội dung.

Theo báo cáo thường niên của CLB, khoản nợ liên quan đến chuyển nhượng cầu thủ hiện ở mức 172 triệu USD, trong đó 151 triệu USD phải thanh toán trong ngắn hạn - tức ngay mùa này. Con số này gấp gần ba lần so với năm ngoái.

Barca chưa trả hết phí chuyển nhượng cho các thương vụ Robert Lewandowski và Raphinha. Ảnh: Marca

Phần lớn khoản nợ bắt nguồn từ kỳ chuyển nhượng mùa hè 2022, khi Barca mạnh tay chi tiêu để chiêu mộ Robert Lewandowski, Raphinha và Jules Kounde với tổng phí khoảng 162 triệu USD. Dù đã hơn 3 năm trôi qua, CLB chưa thanh toán hết, còn nợ 84 triệu USD, gồm 42 triệu USD cho Raphinha, 25 triệu USD cho Kounde và 11 triệu USD cho Lewandowski.

Ngoài ra, Barca phải trả 19,4 triệu USD cho thương vụ Dani Olmo, cầu thủ được chiêu mộ với 62,5 triệu USD từ RB Leipzig hè 2024.

Điểm đáng chú ý khác trong báo cáo là trường hợp của Vitor Roque. Tiền đạo người Brazil được Barca mua từ Atletico Paranaense với mức phí 32 triệu USD năm 2023, nhưng bị bán cho Palmeiras với giá 27 triệu USD chỉ sau một năm. Dù vậy, Barca vẫn còn nợ Paranaense khoảng 18,4 triệu USD.

Tình hình tài chính của Barca đang bị ảnh hưởng nặng nề do sân Spotify Camp Nou vẫn trong quá trình cải tạo, khiến đội một phải thi đấu sân tạm và thất thu lớn từ tiền vé cũng như dịch vụ.

Việc phải thanh toán hơn 151 triệu USD trong ngắn hạn khiến CLB cần nỗ lực đáng kể để đáp ứng nghĩa vụ tài chính, trong bối cảnh nguồn thu không đạt kỳ vọng.

Hồng Duy (theo Marca)