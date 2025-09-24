Barca nhận tin dữ từ Gavi

Tây Ban NhaTiền vệ Gavi phải nghỉ thi đấu ít nhất nửa mùa giải, thậm chí có nguy cơ vắng mặt tại World Cup 2026.

Chiều 23/9, Gavi trải qua cuộc phẫu thuật nội soi để khâu lại phần sụn chêm đầu gối phải. Theo nguồn tin của Barca, tiền vệ 21 tuổi sẽ nghỉ ít nhất đến tháng 2/2026. Thậm chí, trong trường hợp quá trình phục hồi diễn ra bất lợi, ngôi sao người Tây Ban Nha có nguy cơ vắng mặt tại World Cup diễn ra vào mùa hè.

Gavi (trái) ăn mừng với Yamal trong trận ra quân La Liga, Barca thắng Mallorca 3-0 hôm 16/8. Ảnh: AFP

Hồi tháng 11/2023, trong trận Tây Ban Nha gặp Gruzia, Gavi bị rách hoàn toàn dây chằng chéo trước đầu gối phải và tổn thương sụn chêm. Khi đó, anh phải nghỉ hơn 11 tháng. Trong quá trình nội soi kiểm tra gần đây, bác sĩ phát hiện sụn chêm tiếp tục gặp vấn đề, đòi hỏi một thủ thuật xâm lấn nhiều hơn.

Khi biết phải nghỉ thi đấu ít nhất nửa mùa giải và nguy cơ vắng mặt World Cup, Gavi gần như suy sụp. HLV Hansi Flick cũng thất vọng với việc mất một trong những cầu thủ quan trọng và giàu tiềm năng.

Gavi trưởng thành từ lò La Masia, trước khi ra mắt đội một Barca năm 2021. Anh chơi 155 trận chỉ sau hơn bốn mùa, giành hai La Liga, hai Siêu Cup Tây Ban Nha và một Cup Nhà vua. Mùa này, anh mới chơi hai trận La Liga, trước khi nghỉ hoàn toàn từ ngày 30/8.

Gavi cũng thi đấu cho tuyển Tây Ban Nha từ năm 2021, giành Nations League 2022-2023. Do chấn thương dài hạn lần trước, tiền vệ 21 tuổi đã lỡ cơ hội vô địch Euro 2024. Còn về mặt cá nhân, Gavi giành Kopa Trophy và Cậu Bé Vàng năm 2022, hai danh hiệu lớn nhất dành cho cầu thủ U21.

Thanh Quý (theo AS, Barca)