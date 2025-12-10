Barca ngược dòng trong ba phút ở Champions League

Tây Ban NhaCú đúp trong vòng ba phút của hậu vệ Jules Kounde giúp Barca hạ Frankfurt 2-1 ở lượt sáu vòng bảng, tối 9/12.

Mùa 2021-22, Frankfurt từng thắng 3-2 trên sân Camp Nou trong trận tứ kết lượt về Europa League (chung cuộc 4-3). Khi đó, đội bóng Đức chơi tốt đến mức dẫn 3-0 chỉ sau 67 phút. Chiến thắng đó là bàn đạp quan trọng để Frankfurt, tiến tới chiếc Cup châu Âu thứ hai trong lịch sử CLB.

Với chiến thắng ba năm trước, Frankfurt tiếp tục chơi tốt trong ngày trở lại Camp Nou. Họ không chỉ hạn chế bàn thua, mà còn gây áp lực và phản công hiệu quả về phía khung thành Barca. Phút 21, từ một pha phản công tốc độ, Ansgar Knauff sút chìm chính xác hạ thủ môn Joan Garcia.

Các cầu thủ Frankfurt mừng bàn mở tỷ số trận thua Barca 1-2 ở lượt sáu vòng bảng Champions League tối 9/12. Ảnh: AFP

Phải nhận "gáo nước lạnh" bất ngờ, Barca như bị kích thích. Đội chủ nhà siết chặt đội hình, gia tăng áp lực, phối hợp biến hóa và chịu khó dứt điểm hơn. Tuy nhiên, họ vẫn thiếu một chút may mắn để gỡ hòa trong hiệp một. Trong khi đó, Frankfurt luôn sẵn sàng tung ra những pha phản công chất lượng uy hiếp khung thành Joan Garcia.

Thế trận chỉ thay đổi khi Barca cho Marcus Rashford vào thay Fermin Lopez từ đầu hiệp hai. Tiền đạo cánh trái người Anh không có những pha rê dắt kỹ thuật và xử lý tinh tế như Raphinha, nhưng biết cách gia tăng hiệu quả tấn công bằng những pha di chuyển thông minh, tốc độ và tạt bóng chính xác. Phút 50, Rashford kiến tạo bàn gỡ khi tạt bóng điểm rơi cho Jules Kounde băng vào đánh đầu tung lưới Frankfurt.

Ba phút sau bàn gỡ, Kounde tiếp tục đóng vai người hùng vẫn trong một pha không chiến. Lần này, từ quả tạt của Yamal, hậu vệ người Pháp đánh đầu vào góc xa ấn định chiến thắng 2-1.

Kounde (tóc dài) chia vui với đồng đội sau cú đúp trong trận Barca 2-1 Frankfurt ở lượt sáu vòng bảng Champions League tối 9/12. Ảnh: FCB

Sau hai bàn đảo ngược tình thế, Barca tiếp tục ép sân. Rashford một lần nữa để lại dấu ấn với những pha xử lý đơn giản, nhưng hiệu quả và mang tính sát thương cao. Nếu dứt điểm chính xác hơn, tiền đạo người Anh có thể đã ghi bàn cho riêng mình ở phút 59.

Trong khi đó, các đợt phản công của Frankfurt không còn hiệu quả như trước. Barca phòng ngự đủ tốt, khóa lại các pha lên bóng của đối thủ và bảo vệ thành công lợi thế dẫn bàn.

Với trận thắng quý giá, Barca giành 10 điểm sau 6 lượt trận, nhảy lên vị trí 14 và chỉ còn kém Top 8 hai điểm. Nếu thắng cả hai trận cuối trước Slavia Prague và Copenhagen, họ vẫn có thể giành vé trực tiếp dự vòng 1/8. Trong khi đó, Frankfurt đang xếp thứ 30 với bốn điểm.

Thanh Quý