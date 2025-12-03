Barca ngắt chuỗi bất bại của Atletico ở La Liga

Tây Ban NhaBarca củng cố đỉnh bảng, khi hạ Atletico Madrid 3-1 ở vòng 14 La Liga hôm 2/12.

Barcelona chắc chắn giữ được đỉnh bảng sau vòng 14, với chiến thắng 3-1 trước Atletico, chấm dứt chuỗi 13 trận bất bại của Los Rojiblancos tại giải đấu.

Yamal (phải) đi bóng trong trận gặp Atletico, trên sân Camp Nou, Barcelona, Tây Ban Nha hôm 2/12. Ảnh: Reuters

Trận đấu chứng kiến những pha bóng nguy hiểm ở cả hai đầu sân trong năm phút đầu. Dù Barca cầm bóng nhiều hơn, Atletico lại sắc sảo hơn trong những đường chuyền. Khi trận đấu tiến gần đến giữa hiệp một, pha chạy chỗ từ vòng tròn giữa sân cùng cú dứt điểm bình thản của Alex Baena đã mang lại bàn mở tỷ số cho đội khách.

Sau khi bị dẫn bàn, Barca ngay lập tức mở đợt tấn công dồn dập. Dù hàng thủ năm người của Atletico ban đầu đứng vững, Raphinha đã tìm được khoảng trống và vượt qua Jan Oblak để ghi bàn gỡ hòa tuyệt đẹp chỉ bảy phút sau bàn thua.

Khi sức ép dữ dội của đội chủ nhà tiếp tục, Dani Olmo bị Pablo Barrios phạm lỗi trong cấm địa, nhưng quả phạt đền tệ hại của Robert Lewandowski bay thẳng lên khán đài Camp Nou. Oblak sau đó có pha cứu thua đẳng cấp từ cú đánh đầu như búa bổ của tiền đạo Ba Lan để giữ tỉ số hòa.

Barça bắt đầu hiệp hai với thế trận áp đảo, pressing tầm cao chủ động, nhưng Julian Alvarez lại có cơ hội đầu tiên khi cú lốp bóng của anh bị Joan Garcia bắt gọn. Raphinha và Giuliano Simeone đều sút chệch mục tiêu trong tư thế thuận lợi, trước khi Lewandowski suýt chút nữa chạm được vào đường căng ngang của Raphinha.

Những phút thi đấu điên rồ kết thúc khi Baena bị căng cơ và rời sân. Ngay sau đó, Olmo thoát khỏi người kèm để sút chân trái ghi bàn. Anh bị chấn thương trong nỗ lực dứt điểm và lập tức được thay ra bằng Ferran Torres.

Được tiếp thêm tinh thần nhờ bàn thắng, Barca hoàn toàn kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội. Atletico cũng có quyền nuối tiếc, khi Thiago Almada sút hỏng trước khung thành trống, sau khi làm động tác giả đánh bại toàn bộ hàng thủ Barca.

Từ quả tạt của Alejandro Balde, Torres ghi bàn ở phút bù giờ cuối cùng để dập tắt sự kháng cự của Atletico. Kết quả này đồng nghĩa Barca vẫn chỉ thua một trong 10 lần đối đầu gần nhất (thắng 8, hòa 1). Thất bại trên sân nhà mùa trước cũng là trận thua duy nhất của họ trong 20 lần tiếp đón Atletico ở La Liga (thắng 14, hòa 5).