Barca lĩnh loạt án phạt từ UEFA

HLV Hansi Flick, trợ lý Marcus Sorg cùng hai ngôi sao Robert Lewandowski và Lamine Yamal đều bị phạt sau trận Barca làm khách của Inter ở lượt về bán kết Champions League mùa 2024-2025.

Ủy ban Kiểm soát, Đạo đức và Kỷ luật UEFA (CEDB) vừa công bố các quyết định sau cuộc họp ngày 31/7/2025, trong đó Barca nhận nhiều án phạt liên quan tới trận thua ngược Inter Milan 3-4 tại sân San Siro ngày 6/5.

Lamine Yamal (trái) và Robert Lewandowski bị UEFA phạt tiền, nhưng không bị treo giò ở Champions League. Ảnh: Alamy

Lewandowski và tài năng trẻ Yamal bị phạt 5.000 euro (hơn 5.800 USD). Nguyên nhân là bộ đôi của Barca "không tuân thủ chỉ dẫn của cán bộ kiểm soát doping" và "không lập tức có mặt tại khu vực kiểm tra doping" theo Điều 21.8 và 21.10(a) của Quy định phòng chống doping UEFA.

HLV Hansi Flick bị treo quyền chỉ đạo một trận vì vi phạm "nguyên tắc chung về hành vi" và "chuẩn mực ứng xử cơ bản" theo Điều 11(1) và 11(2)(b) của Quy định kỷ luật UEFA. Nhà cầm quân người Đức còn phải nộp phạt 20.000 euro (hơn 23.000 USD).

Trợ lý Marcus Sorg nhận án phạt tương tự cả về treo quyền chỉ đạo lẫn số tiền phải nộp. Điều này đồng nghĩa Flick và Sorg không được đứng ở khu vực kỹ thuật trong trận mở màn Champions League mùa 2025-2026, và Barca sẽ phải tìm một người khác.

Theo Mundo Deportivo, Barca đã gửi yêu cầu UEFA cung cấp cơ sở và lập luận của án kỷ luật của Flick và trợ lý để xem xét khả năng kháng cáo. Do biên bản trận đấu của UEFA không công khai, đội bóng không rõ trọng tài chính Szymon Marciniak có ghi thêm phụ lục nào hay không, cũng như chi tiết hành vi khiến Flick và Sorg bị quy vào vi phạm.

HLV Hansi Flick phản ứng trong trận Barca thua Inter 3-4 ở lượt về bán kết Champions League trên sân San Siro, Milan, Italy ngày 6/5/2025. Ảnh: AS

Theo suy đoán từ phía Barca, án phạt có thể liên quan tới những phản ứng thái quá vì quyết định của UEFA trích dẫn hai điều khoản trong Quy định kỷ luật. Điều 11.1 yêu cầu mọi tổ chức và cá nhân phải tuân thủ Luật thi đấu, các quy định và quyết định của UEFA, đồng thời duy trì nguyên tắc đạo đức, trung thực, liêm chính và tinh thần thể thao. Điều 11.2 cho phép xử phạt những hành vi "xúc phạm hoặc vi phạm các chuẩn mực cơ bản của ứng xử đúng mực".

Trong trận đấu, Flick bị phạt thẻ vàng ở những phút cuối - thời điểm trận đấu rất căng thẳng. Trong buổi họp báo sau trận, nhà cầm quân người Đức công khai phàn nàn về công tác trọng tài, cho rằng mọi quyết định 50-50 đều có lợi cho Inter.

Thất bại trước Inter khiến Barca bị loại khỏi Champions League. Ngoài đấu trường này, thầy trò Flick vô địch cả ba giải quốc nội mùa trước, là La Liga, Cup Nhà Vua và Siêu Cup Tây Ban Nha.

Barca sẽ bắt đầu mùa giải mới bằng trận gặp Mallorca ở vòng một La Liga ngày 16/8.

Hồng Duy (theo Mundo Deportivo)