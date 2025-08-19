Barca hy sinh đội nữ để tăng cường đội nam

Để giúp các tân binh của đội bóng đá nam được đăng ký, Barca phải bán nhiều trụ cột ở đội nữ vốn thống trị La Liga và châu Âu nhiều năm qua.

Nữ Barca - với lực lượng toàn sao trong đó có hai chủ nhân Quả Bóng Vàng nữ liên tiếp bốn năm qua là Aitana Bonmati và Alexia Putellas - vô địch La Liga 6 mùa gần nhất và đoạt ba Champions League gần nhất. Nhưng mạch thống trị đó nguy cơ dừng lại mùa này, khi họ đang phải chứng kiến hàng loạt trụ cột rời đi, và thậm chí có dấu hiệu thu hẹp quy mô, do chịu ảnh hưởng gián tiếp từ những vấn đề về tài chính của đội nam.

Putelas nâng cup vô địch Champions League nữ trên sân San Mames, Bilbao ngày 25/5/2024. Ảnh: Reuters

Đến giờ, đã có 8 cầu thủ phải rời đội, "dấy lên một hồi chương báo động", như báo El Pais (Tây Ban Nha) bình luận. Số này có tiền đạo nổi tiếng 31 tuổi người Thụy Điển Fridolina Rolfo – gia nhập đội nữ Man Utd theo dạng chuyển nhượng tự do, tiền vệ 27 tuổi người Na Uy Ingrid Engen – gia nhập đội nữ Lyon cũng theo diện tự do, và cả tài năng trẻ 23 tuổi trưởng thành từ chính lò đào tạo Jana Fernandez - được đội bóng Anh mới nổi London City Lionesses, chiêu mộ. Ở chiều ngược lại, nữ Barca chỉ có một bản hợp đồng mới là Laia Aleixandri, chuyển nhượng tự do từ Man City.

Sự ra đi của Jana khiến đội hình chính của nữ Barca chỉ còn 17 cầu thủ. Dù vẫn sở hữu lực lượng đáng gờm - trong đó có 10 người là tuyển thủ Tây Ban Nha đá chính ở chung kết Euro 2025, làn sóng rời đi hè này ảnh hưởng nghiêm trọng đến chiều sâu đội hình - yếu tố giúp họ bay cao những năm qua. Một số rời đi với lý do chuyên môn, số khác vì cá nhân, nhưng sâu xa vẫn là vì bất ổn tài chính của CLB. Để so sánh, nữ Barca đã không còn chi tiêu mạnh như Arsenal hay Chelsea, hai đội đã phá kỷ lục chuyển nhượng bóng đá nữ trong năm nay.

Không chỉ đội nữ, các đội thể thao khác của Barca cũng phải thắt chặt chi tiêu từ vài năm qua để thích nghi với tình hình tài chính của cả CLB và tuân thủ các quy định tài chính mà La Liga áp đặt. Đội bóng rổ chứng kiến nhiều sự ra đi đáng kể và đội bóng ném cũng không ngoại lệ.

Barca là một CLB thể thao với nhiều đội ở các môn bóng đá nữ, bóng rổ, bóng ném, futsal và khúc côn cầu trên băng, nhưng tất cả đều lại được tính vào quy tắc công bằng tài chính của La Liga, vốn là giải bóng đá chuyên nghiệp Tây Ban Nha. Các CLB Tây Ban Nha chịu sự quản lý của Giới hạn Chi phí Đội hình Thể thao (LCPD). Đây là mức chi tối đa mà La Liga cho phép mỗi CLB được sử dụng trong mùa giải cho đội hình của mình.

LCPD được chia thành hai loại lương. Đầu tiên là lương có thể đăng ký, bao gồm các cầu thủ bóng đá nam đội một và ban huấn luyện Hansi Flick. Tiếp đến là lương không thể đăng ký, bao gồm các nhân viên còn lại, bóng đá trẻ, đội Barca B, cũng như tất cả các đội thể thao khác. Ban giám đốc CLB, dựa trên tổng mức lương do LaLiga quy định và lương có thể đăng ký, phân bổ ngân sách và đặt giới hạn cho các bộ phận.

Chính sự chi phối toàn bộ của La Liga cho cả các mảng thể thao khác, kết hợp cùng nền tài chính vẫn chưa thoát khỏi khủng hoảng những năm qua của CLB, khiến Barca phải cân đối ở mọi khía cạnh. Thậm chí, hôm 14/8, các thành viên ban lãnh đạo Barca phải thế chấp tài sản cá nhân để bảo lãnh cho CLB vay ngân hàng 8,2 triệu USD.

Chi phí quá cao đầu tư vào đội nam, với nhiều siêu sao như Yamal, Raphinha, Lewandowski ..., khiến Barca phải thắt lưng buộc bụng bằng cách cắt xén chi tiêu của các đội thể thao khác trong CLB, trong đó có đội nữ. Ảnh: Reuters

Ông Xavi O'Callaghan, người phụ trách các môn thể thao chuyên nghiệp của Barca, giải thích hôm 18/8: "Chúng tôi đang phát triển, nhưng thị trường cũng vậy. Để giữ chân những cầu thủ quan trọng, bạn phải chi nhiều tiền hơn, vì vậy cần phải chọn lọc và tận dụng lò đào tạo. Bộ phận thể thao đã quyết định cách tối ưu hóa hiệu suất là đầu tư theo hướng này. Chúng tôi phải đạt được trạng thái cân bằng tài chính với những cầu thủ tốt nhất có thể".

Theo O'Callaghan, sẽ thuận tiện hơn nếu mỗi môn thể thao có quy định riêng, thay vì để giải bóng đá chuyên nghiệp La Liga kiểm soát tất cả các bộ phận còn lại. "Điều này không hợp lý lắm. Nhưng chúng tôi phải chấp nhận chơi với những lá bài hiện có, dù chúng không phải là công bằng nhất", vị này nói thêm.

Thực tế, doanh thu hàng năm của nữ Barca đạt gần 21 triệu USD, đứng đầu bảng thứ bậc Money League 2025 tính trong bóng đá nữ của Deloitte, với lợi nhuận 705.500 USD ở mùa giải 2023-2024. Cũng trong năm tài khóa đó, chi tiêu cho nữ Barca là 19,5 triệu USD, so với 513,5 triệu USD cho đội nam.

Theo Christina Philippou, giáo sư về kế toán và tài chính thể thao tại Đại học Portsmouth, số tiền Barca tiết kiệm được từ cắt giảm đội nữ gần như không đáng kể, nhưng làm mất cơ hội tăng trưởng doanh thu cao. "Việc này gửi đi một thông điệp xấu, rằng bóng đá nữ chỉ là thứ yếu, đội nam luôn được ưu tiên. Nó không phù hợp với cách vận hành của một doanh nghiệp dẫn đầu một thị trường đang phát triển mạnh mẽ. Nhiều thương hiệu lớn lần đầu tiên đầu tư vào bóng đá nữ. Vì vậy, thật kỳ lạ khi Barca lại bắt đầu cắt giảm đội hình vào thời điểm này", ông nhận định trên tờ The Times (Anh),

Trong khi ở Tây Ban Nha, đội bóng đá nữ ảnh hưởng đến việc cân đối tài chính của một CLB, thì ở các giải đấu tương đương khác như ở Anh, chi phí của đội nữ thậm chí còn được khấu trừ từ đội nam. Trong bối cảnh bóng đá nữ đang ngày càng phát triển và tạo nên sức hút ở châu Âu, sức mạnh tài chính của các CLB Anh một lần nữa có thể làm thay đổi cuộc chơi ở một sân chơi mà đội nữ Barca đã áp đảo trong nhiều năm.

Hà Phương tổng hợp