Barca 'hốt bạc' nhờ Siêu Cup Tây Ban Nha

Arab SaudiSiêu Cup Tây Ban Nha có phần thưởng lớn hơn nhiều so với Siêu Cup châu Âu, giải được xem là danh giá hơn.

Theo Mundo Deportivo, Barca kiếm được 11 triệu USD từ Siêu Cup Tây Ban Nha 2025-2026, gồm 7 triệu thưởng từ việc tham dự, 1,6 triệu từ chiến thắng trước Bilbao ở bán kết và 2,4 triệu từ chiến thắng trước Real ở chung kết.

Barca nâng Siêu Cup Tây Ban Nha sau trận chung kết thắng Real 3-2 tại Arab Saudi tối 11/1. Ảnh: Reuters

Real kiếm được 8,6 triệu, gồm 7 triệu thưởng từ việc tham dự và 1,6 triệu từ chiến thắng trước Atletico ở bán kết. Atletico kiếm được 3,3 triệu, còn Bilbao kiếm được 2 triệu, đều từ việc tham dự. Tiền thưởng tham dự khác nhau do chênh lệch về mức độ nổi tiếng và khả năng thu hút khán giả.

Siêu Cup Tây Ban Nha quy tụ hai đội đứng đầu La Liga và hai đội vào chung kết Cup Nhà vua. Do Barca và Real chiếm cả hai suất này mùa trước, Ban tổ chức Siêu Cup mời thêm hai đội nằm trong Top 4 La Liga là Atletico và Bilbao. Ở bán kết, Barca thắng Bilbao 5-0, còn Real hạ Atletico 2-1. Trong trận chung kết tối 11/1, Barca thắng Real 3-2.

Về vị thế, Siêu Cup Tây Ban Nha thấp hơn Siêu Cup châu Âu, cuộc cạnh tranh giữa hai nhà vô địch Champions League và Europa League. Tuy nhiên, đội giành Siêu Cup châu Âu hồi tháng 8/2025, PSG chỉ kiếm được 5,8 triệu, còn á quân Tottenham nhận 4,7 triệu.

Sở dĩ Siêu Cup Tây Ban Nha có mức thưởng cao hơn là do tổ chức tại Arab Saudi, nơi sẵn sàng chi "tiền tấn" cho bóng đá. Ngoài 24,9 triệu tiền thưởng cho bốn đội tham dự, Arab Saudi còn chi một khoản tương tự cho LĐBĐ Tây Ban Nha. Quốc gia châu Á này cũng tổ chức Siêu Cup Italy theo thể thức tương tự.

Theo hợp đồng, Arab Saudi sẽ tổ chức Siêu Cup Tây Ban Nha đến năm 2030. Tuy nhiên, giải năm tới có thể phải tổ chức ở Qatar hoặc Kuwait, do Arab Saudi đăng cai giải vô địch châu Á cùng thời điểm.

Thanh Quý (theo MD)