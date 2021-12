Barca hòa Sevilla dù hơn người

Lợi thế về quân số trong 30 phút nhưng thầy trò Xavi chỉ kiếm được trận hòa 1-1 trên sân Sevilla ở vòng 18 La Liga, tối 20/12.

Trọng tài rút thẻ đỏ với Kounde sau hành vi phi thể thao với Jordi Alba. Ảnh: EFE.

Một điểm được xem là thành công với Barca. Họ vừa chật vật thắng Elche 3-2 trên sân nhà hôm 18/12 trong khi Sevilla đang đứng nhì bảng và là đội sở hữu hàng thủ tốt nhất La Liga. Việc Barca kìm chân Sevilla giúp kình địch Real duy trì khoảng cách năm điểm với đội nhì bảng. Trong bối cảnh đội hình bị tàn phá bởi Covid-19, thầy trò Carlo Ancelotti đứt chuỗi 10 trận thắng khi hòa Cadiz 0-0 cách đây hai hôm.

Hai bàn của trận đấu đều được ghi trong hiệp một và đều là kết quả của những tình huống dàn xếp phạt góc. Sevilla mở tỷ số nhờ cú sút chéo góc của Papu Gomez sau khi tiền đạo này bất ngờ di chuyển về phía cột gần để đón đường căng ngang của Ivan Rakitic. Nhưng phút cuối cùng của hiệp một, hậu vệ Ronald Araujo bật cao hơn hết thảy rồi đánh đầu gỡ hòa cho Barca.

Diễn biến đáng chú ý nhất trong hiệp hai là tấm thẻ đỏ trực tiếp của hậu vệ Jules Kounde bên phía Sevilla. Sau một va chạm ở ngoài đường biên với Jordi Alba, tuyển thủ Pháp không giữ được bình tĩnh. Anh cầm bóng, ném thẳng vào mặt Alba. Chứng kiến hành vi phi thể thao này, trọng tài Carlos del Cerro không ngần ngại rút thẻ đỏ với cầu thủ 23 tuổi.

Barca hoàn toàn làm chủ trận đấu trong những phút sau đó. Nhưng dù kiểm soát bóng 59%, tung ra tới 23 pha dứt điểm so với 5 của đối thủ, các học trò của Xavi không thể thêm một lần chọc thủng lưới thủ thành Yassine Bounou. Xavi có lý do để liên tục than vãn ngoài đường biên bởi đội bóng của ông có phần không may.

Gavi đánh đầu chệch cột dọc ở cự ly gần dù không bị kèm. Không lâu sau, Ousmane Dembele đi bóng, cứa lòng chân trái về góc xa nhưng chỉ biết ôm mặt tiếc nuối khi bóng dội cột dọc. Đây là một trong nhiều lần Dembele xử lý như vậy ở trận này nhưng kết quả đều không thành công.

Về phía Sevilla, không chỉ chứng tỏ bản lĩnh của đội mới lọt lưới 13 bàn từ đầu mùa, đoàn quân của Julen Lopetegui không ít lần uy hiếp Barca bằng những pha phản công. Tuy nhiên, phần vì các trụ cột rời sân, phần vì cơn mưa nặng hạt trên sân Sanchez-Pizjuan khiến cầu thủ xuống sức nhanh hơn, nhưng pha lên bóng của đội chủ nhà không đủ tốc độ để gây bất ngờ.

Đây là trận cuối cùng của Barca và Sevilla trong năm 2021. Tối 2/1/2022, Barca sẽ đá trận tiếp theo khi làm khách của Mallorca trong khi Sevilla hành quân đến Cadiz một ngày sau đó.

Đội hình thi đấu

Sevilla: Bono - Kounde, Fernando, Diego Carlos, Rekik - Delaney (Augustinsson 86'), Jordan, Rakitic (Gudelj 70') - Ocampos (Fattore 90'), Papu Gomez (Sanchez 86'), Rafa Mir (En-Nesyri 70').

Barca: Ter Stegen; Araujo, Pique, Eric Garcia (Lenglet 72'), Jordi Alba; Busquets, De Jong (Luuk De Jong 85'), Gavi; Dembele, Jutgla (Nico 73'), Abdessamad.

Quang Huy