Barca hạ Atletico, bỏ xa Real

Tây Ban NhaBarca nới rộng khoảng cách với Real lên bảy điểm khi thắng Atletico 2-1 ở vòng 30 La Liga.

Trong trận đấu sớm ngày thứ Bảy, Real thua 1-2 trên sân Mallorca. Kết quả này mở ra cơ hội cho Barca gia tăng khoảng cách dù phải làm khách trên sân Metropolitano ngay sau đó. Và đội dẫn đầu đã không bỏ lỡ.

Hai đội từng gặp nhau ba lần mùa này. Barca thắng 3-1 ở lượt đi La Liga, còn đội Atletico thắng 4-3 chung cuộc ở bán kết Cup Nhà vua (thắng 4-0 và thua 0-3). Cuộc tái ngộ tối 4/4 cũng diễn ra theo kịch bản hấp dẫn.

Hai đội liên tục tấn công về phía nhau ngay từ hiệp một. Nếu dứt điểm tốt hơn trong cơ hội đối mặt thủ môn Joan Garcia, Antoine Griezmann có thể đã mở tỷ số cho Atletico. Ở chiều ngược lại, Lamine Yamal cũng hỏng ăn với pha lốp bóng bật cột.

Rashford (phải) mừng bàn trong trận Barca thắng Atletico ở vòng 30 La Liga tối 4/4. Ảnh: QSI

Đến phút 38, chủ nhà cũng kiếm được bàn mở tỷ số. Giuliano Simeone nhận đường chuyền dài của Clement Lenglet, khống chế bóng tốt rồi sút vào góc gần tung lưới Barca.

Nhưng, họ chỉ duy trì lợi thế được bốn phút. Rashford, cầu thủ chơi thay Raphinha, bật tường với Dani Olmo rồi thoát xuống sút chân trái gỡ hòa 1-1 cho Barca.

Khi thế trận đang cân bằng, bước ngoặt đột nhiên xảy ra ở phút bù giờ thứ hai của hiệp một. Nicolas Gonzalez phải nhận thẻ đỏ trực tiếp khi phạm lỗi với Yamal gần vòng cấm. Trọng tài cũng phạt thẻ đỏ đối với Gerard Martin của Barca không lâu sau đó. Nhưng sau khi kiểm tra VAR, trọng tài cho rằng Martin chạm bóng trước khi theo đà dẫm lên chân Thiago Almada, nên đã hủy quyết định ban đầu.

Lewandowski ăn mừng bàn quyết định trong trận thắng Atletico ở vòng 30 La Liga tối 4/4. Ảnh: Reuters

Việc thi đấu hơn người giúp Barca ép sân suốt hiệp hai. Trái lại, Atletico phải lùi sâu để bảo vệ kết quả hòa. Phút 66 và 70, thủ môn Juan Musso hai lần phải trổ tài cứu thua trước các pha dứt điểm của Ferran Torres. Tuy nhiên, trận đấu quá dài để thủ môn người Argentina có thể giữ lại một điểm.

Phút 86, Joao Cancelo khởi đầu tình huống quyết định bằng cú sút bật Musso. Bóng đập trúng Lewandowski, rồi văng vào khung thành ấn định chiến thắng 2-1 cho Barca.

Nhà đương kim vô địch La Liga hiện dẫn đầu với 76 điểm sau 30 trận, hơn đội xếp thứ hai Real bảy điểm. Trong khi đó, Atletico tiếp tục đứng thứ tư với 57 điểm.

Trận lượt về La Liga là màn dạo đầu hấp dẫn cho hai trận tứ kết Champions League sắp tới giữa hai đội. Barca sẽ tiếp Atletico tại Camp Nou tối 8/4, trước khi chơi trận lượt về ở Metropolitano vào ngày 14/4. Đội thắng sẽ vào bán kết gặp đội thắng trong cặp Arsenal - Sporting.

Thanh Quý