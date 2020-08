Barca được khuyên độc lập với Messi

Cựu hậu vệ Barca, Albert Ferrer hối thúc CLB cũ tìm các giải pháp tấn công khác, thay vì trông đợi hoàn toàn vào Lionel Messi.

"Barca cần trở nên độc lập với Messi. Vẫn sở hữu một cầu thủ như Messi là dấu hiệu tốt, nhưng những cầu thủ khác cần tham gia nhiều hơn vào việc xây dựng lối chơi", Ferrer nói với tạp chí Four Four Two hôm 4/8. "Họ không nên để mọi đường bóng phải qua chân Messi. Có thể đối thủ khó theo kèm Messi, nhưng khi cậu ấy bị bao vây, đội bóng cần phương án tấn công khác".

Messi là linh hồn trong lối chơi của Barca từ hơn một thập niên gần đây.

Tại La Liga mùa vừa qua, với 25 bàn và 21 đường kiến, Messi tiếp tục là một điểm sáng trong đội hình Barca. Tuy nhiên, phần còn lại, kể cả Luis Suarez, gây thất vọng về phong độ và sự ổn định. Tiền đạo tân binh Antoine Griezmann thậm chí không tìm được vị trí phù hợp. Hệ quả của việc thiếu chiều sâu đội hình là họ để mất chức vô địch về tay Real.

Ferrer nói: "Barca cần làm những cầu thủ khác cũng trở nên quan trọng. Họ đang có một số lựa chọn tốt như Ansu Fati. Tôi nghĩ những gì Barca đang thực hiện là cách làm chính xác. Họ đang cố chuyển đổi, đưa vào một số cầu thủ mới và một số cầu thủ từ học viện. Họ cũng cần thử nghiệm sơ đồ mới. 4-3-3 là sơ đồ truyền thống của Barca, nhưng tôi nghĩ họ nên cởi mở hơn trong việc thử nghiệm một số thứ mới mẻ mà vẫn phù hợp với truyền thống".

Tại La Liga, Barca kết thúc với cách biệt năm điểm kém Real, dù từng dẫn đầu trước khi bóng đá tê liệt vì Covid-19. "Tôi nghĩ trước khi giãn cách xã hội, Barca thực sự chơi ổn. Tuy nhiên, đội bóng hơi ít cầu thủ và không đủ để xoay vòng như mong đợi", Ferrer đánh giá. "Chiều sâu chất lượng trên băng ghế dự bị là một lý do dẫn đến thất bại. Barca cũng đã cố chơi khác đi, nhưng thật khó điều chỉnh với mật độ thi đấu ba ngày một trận. Bên cạnh đó, phong độ của Real trong giai đoạn nước rút thật tuyệt".

Thanh Quý (theo FourFourTwo)