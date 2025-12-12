Barca cho đội trưởng nghỉ vô thời hạn

Tây Ban NhaHậu vệ Ronald Araujo chưa hết sốc sau khi bị đuổi trong trận thua Chelsea 0-3 hôm 25/11.

Theo tờ Mundo Deportivo, Barca đang cho Araujo nghỉ vô thời hạn để điều trị tổn thương tâm lý. Trung vệ 26 tuổi người Uruguay thậm chí vừa tới Israel để tham gia một khóa tu dưỡng tâm linh.

Araujo phải chịu cú sốc tinh thần từ trận gặp Chelsea hôm 25/11, nơi anh bị phạt thẻ vàng thứ hai do vào bóng với Marc Cucurella ở phút 44. Sau hành động tai hại của đội trưởng, Barca phải thi đấu thiếu người trong gần một giờ, thua thêm hai bàn và nhận thất bại 0-3.

Araujo vào bóng đối với Cucurella và phải nhận thẻ vàng thứ hai, trong trận Chelsea 3-0 Barca ở lượt năm vòng bảng Champions League hôm 25/11. Ảnh: KS

Araujo vắng mặt cả 4 trận vừa qua. Ban đầu, Barca giải thích rằng trung vệ đội trưởng bị đau dạ dày. Nhưng sau đó, HLV Hansi Flick cho biết Araujo đang gặp vấn đề riêng và cần được tôn trọng.

Sự cố trong trận gặp Chelsea không phải là lần đầu tiên Araujo "báo hại" Barca. Trong trận bán kết lượt về Champions League mùa trước, trung vệ người Uruguay mắc lỗi kèm người ở phút 90+3 và 99, khiến Barca thua ngược Inter 3-4.

Ở trận tứ kết lượt về Champions League 2023-2024, Araujo cũng làm khó đồng đội khi nhận thẻ đỏ trực tiếp sau 29 phút thi đấu. Trong hơn một giờ còn lại, Barca đánh rơi lợi thế dẫn PSG 4-2 chung cuộc, thua thêm 4 bàn và bị loại ngay trên sân nhà.

Ter Stegen vẫn là đội trưởng chính thức của Barca. Tuy nhiên, do chấn thương và không còn là lựa chọn số một, thủ môn người Đức ngừng thi đấu từ đầu mùa trước, nhường băng đội trưởng trên thực tế cho Araujo.

Araujo gia nhập đội B Barca vào năm 2018, từ Boston River (Uruguay). Một năm sau đó, anh bắt đầu chơi cho đội một, vào sân 190 lần, giành hai La Liga, hai Cup Nhà vua và hai Siêu Cup Tây Ban Nha. Anh cũng chơi 25 trận cho tuyển Uruguay và về thứ ba Copa America 2024.

Thanh Quý (theo ESPN)