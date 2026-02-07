Barca chính thức rút khỏi Super League

Tây Ban NhaBarca thông báo chấm dứt mọi vai trò ở Super League, khép lại gần 5 năm gắn bó với dự án gây chia rẽ bóng đá châu Âu.

Ngày 7/2, Barca gửi thông báo tới Công ty European Super League và các CLB liên quan về việc rút khỏi dự án này. Động thái này hoàn tất một quá trình được dự báo từ trước, khi Chủ tịch Joan Laporta đã nhiều lần bày tỏ quan điểm muốn chấm dứt tình trạng bất định của dự án này. Điều đó khiến dự án chỉ còn lại một đội bóng, là Real Madrid.

Chủ tịch Joan Laporta trong họp báo của Barca tại hội trường 1899 Auditorium, thành phố Barcelona, Tây Ban Nha ngày 16/8/2021. Ảnh: Reuters

Super League được khởi xướng tháng 4/2021 với 12 CLB sáng lập, gồm sáu đại diện Ngoại hạng Anh, ba đội Tây Ban Nha và ba đội Serie A. Dự án ban đầu theo mô hình giải đấu khép kín với 20 đội, nhanh chóng vấp phải phản ứng dữ dội từ người hâm mộ, giới cầu thủ và các tổ chức quản lý bóng đá. Chỉ trong vài ngày, chín CLB sáng lập lần lượt tuyên bố rút lui, trong đó có toàn bộ sáu đội Anh, Atletico Madrid cùng hai đại diện thành Milan.

Juventus cũng xác nhận rời dự án vào năm 2023, khiến Barca và Real trở thành hai CLB duy nhất còn gắn tên với Super League. Những năm qua, Super League nhiều lần được "tái cấu trúc" nhằm tìm kiếm tính khả thi. Tháng 12/2023, A22, công ty có trụ sở tại Madrid, đại diện cho Super League, công bố đề xuất mới với 64 CLB, chia thành ba hạng đấu, có lên xuống hạng và cho phép các đội giành suất dựa trên thành tích quốc nội. Đề án này cũng nhấn mạnh việc phát sóng miễn phí cho người xem, nhưng không làm rõ cơ chế gia nhập giải.

Đến tháng 12/2024, kế hoạch tiếp tục thay đổi khi Super League trở thành Unify League. Mô hình mới gồm bốn hạng đấu với tổng cộng 96 CLB, chia thành các nhóm Star, Gold, Blue và Union. Theo A22, các đội sẽ giành quyền tham dự dựa trên kết quả tại giải quốc nội, và giải đấu này được định vị như một đối trọng trực tiếp với hệ thống Champions League, Europa League và Conference League của UEFA.

Tháng 11/2025, A22 từng gửi văn bản yêu cầu UEFA cấp phép sơ bộ cho Unify League trong tám tuần. Tuy nhiên, dự án vẫn chưa nhận được sự chấp thuận chính thức từ UEFA, và tương lai tiếp tục rơi vào trạng thái không chắc chắn.

Với Barca, quá trình rút lui diễn ra song song với việc cải thiện quan hệ với UEFA và Hiệp hội các CLB châu Âu (ECA). Gần đây, Chủ tịch Laporta nhiều lần gặp Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin. Những tín hiệu hòa giải được thể hiện rõ khi Ceferin xuất hiện tại khu vực danh dự trong một trận đấu của Barca, và Laporta được mời tham dự cuộc họp ECA tại Rome.

Một vấn đề được quan tâm xoay quanh quyết định rút lui của Barca là khả năng phải chịu khoản phạt tài chính lớn. Trước đó, từng xuất hiện thông tin cho rằng các CLB rời Super League có thể đối mặt với mức phạt lên tới hàng trăm triệu USD. Tuy nhiên, đội bóng của Laporta sẽ không phải chi trả bất kỳ khoản phí hay án phạt nào, theo Mundo Deportivo. Laporta đã đạt được thỏa thuận từ trước với phía Super League, cho phép Barca rút lui mà không phát sinh nghĩa vụ tài chính.

Quyết định rút khỏi Super League cũng khép lại vai trò tiên phong của Barca trong một dự án từng được kỳ vọng mang lại nguồn thu ổn định hơn cho các CLB lớn. Khi Super League được đề xuất năm 2021, Barca ủng hộ mạnh mẽ nhất, với lập luận rằng mô hình mới sẽ giúp giảm chênh lệch tài chính giữa các đội bóng lớn truyền thống và những CLB được hậu thuẫn bởi các quỹ đầu tư nhà nước như Man City hay PSG.

Tuy nhiên, sau gần 5 năm với nhiều thay đổi về cấu trúc và định hướng, dự án không đạt được sự đồng thuận cần thiết trong hệ sinh thái bóng đá châu Âu. Việc Barca rút lui chuẩn bị đặt dấu chấm hết dự án này.

Hoàng An (theo Athletic, Mundo Deportivo)