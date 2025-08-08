Barca bội thu đề cử Quả Bóng Vàng

Tây Ban NhaBarca là CLB có nhiều đề cử nhất, với 17 ứng cử viên tại các giải thưởng của Quả Bóng Vàng 2025.

Ở giải Nam cầu thủ hay nhất năm - Quả Bóng Vàng, Barca có 4 ứng cử viên gồm: Lamine Yamal, Raphinha, Robert Lewandowski và Pedri. Theo giới chuyên môn, Yamal cùng Ousmane Dembele của PSG là hai ứng cử viên sáng giá nhất. Mùa vừa qua, Barca giành La Liga, Cup Nhà Vua và Siêu Cup Tây Ban Nha, còn PSG giành Champions League, Ligue 1, Cup Quốc gia Pháp và Siêu Cup Pháp.

Ở giải Nam cầu thủ trẻ hay nhất Kopa Trophy, Yamal và đồng đội Pau Cubarsi góp mặt năm thứ hai liên tiếp. Họ sẽ cạnh tranh với Desire Doue, Joao Neves (PSG), Estevao (Chelsea), Dean Huijsen (Real), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Rodrigo Mora (Porto), Kenan Yildiz (Juventus) và Ayyoub Bouaddi (Lille). Năm ngoái, Yamal giành giải với kỷ lục 113 điểm, bỏ xa người xếp thứ hai Arda Guler với 26 điểm và người xếp thứ ba Kobbie Mainoo với 20 điểm.

Yamal giành Kopa Trophy tại Gala Quả Bóng Vàng 2024. Ảnh: EFE

HLV Barca, Hansi Flick là một trong những ứng cử viên của giải HLV bóng đá nam hay nhất Johan Cruyff Trophy. Ông sẽ cạnh tranh với Luis Enrique (PSG), Enzo Maresca (Chelsea), Antonio Conte (Napoli) và Arne Slot (Liverpool). Enrique đang chiếm ưu thế với bốn danh hiệu, nhưng Maresca cũng gây ấn tượng với việc giành Conference League và Club World Cup, trong đó có trận chung kết Club World Cup thắng PSG 3-0.

Ở giải Đội bóng nam hay nhất, Barca sẽ cạnh tranh với PSG, Botafogo, Chelsea và Liverpool. Với cú ăn bốn vừa giành được, PSG là ứng cử viên số một.

Ở các giải thưởng cho bóng đá nữ mà Ban tổ chức công bố tối 7/8, Barca góp sáu đề cử cho giải Quả Bóng Vàng (Aitana Bonmati, Caroline Hansen, Patri Guijarro, Ewa Pajor, Claudia Pina, Alexia Putellas), Đội bóng hay nhất, Cầu thủ trẻ hay nhất (Vicky Lopez) và Thủ môn hay nhất (Cata Coll). Mùa vừa qua, đội nữ Barca giành mọi danh hiệu quốc nội, nhưng thua Arsenal 0-1 trong trận chung kết Champions League.

Đội bóng xứ Catalonia chỉ vắng mặt ở hai giải Nam thủ môn hay nhất và HLV bóng đá nữ hay nhất. Ở giải Nam thủ môn hay nhất, các ứng cử viên gồm Alisson (Liverpool), Bounou (Al Hilal), Chevalier (Lille), Courtois (Real), Donnarumma (PSG), Emiliano Martinez (Aston Villa), Oblak (Atletico), Raya (Arsenal), Sommer (Inter) và Sels (Nottingham Forest). Trong đó, với phong độ xuất sắc tại Champions League, Donnarumma là ứng cử viên số một. Hai năm vừa qua, Emiliano Martinez đều giành giải.

5 ứng cử viên giải HLV bóng đá nữ hay nhất gồm: Sonia Bompastor (Chelsea), Renee Slegers (Arsenal), Arthur Elias (tuyển Brazil), Justine Madugu (tuyển Nigeria) và Sarina Wiegman (tuyển Anh).

Ngày 22/9, Ban tổ chức sẽ công bố tên người chiến thắng các giải thưởng tại Gala Quả Bóng Vàng ở Paris, Pháp.

Thanh Quý (theo Marca)