Barca bỏ xa Real 7 điểm ở La Liga

Tây Ban NhaTiền đạo Raphinha lập cú đúp giúp Barca thắng Osasuna 2-0 ở vòng 16 La Liga và nới rộng cách biệt với đội nhì bảng Real Madrid.

Trên sân Camp Nou tối 13/12, Barca kiểm soát bóng vượt trội nhưng gặp rất nhiều khó khăn trước hàng thủ số đông của Osasuna cùng sự xuất sắc của thủ môn Sergio Herrera. Phải nhờ tới màn tỏa sáng của Raphinha, Barca mới giành ba điểm.

Phút 70, nhận bóng từ Pedri, Raphinha dẫn bóng sát vòng cấm rồi sút chân trái chéo góc mở tỷ số. Đây là bàn thứ 10 từ ngoài vòng cấm mà tiền đạo Brazil ghi cho Barca trên mọi đấu trường, thông số tốt nhất của CLB kể từ mùa 2022-2023.

Phút 86, Jules Kounde tạt từ cánh phải vào vòng cấm. Hậu vệ của Osasuna phá bóng vô tình thành đường kiến tạo để Raphinha ập vào ở cột xa và đệm vào khung thành trống, hoàn tất cú đúp cá nhân trận này.

Raphinha (phải) mừng bàn với Lamine Yamal trong trận Barca thắng Osasuna 2-0 ở vòng 16 La Liga trên sân Camp Nou, Barcelona, Tây Ban Nha ngày 13/12. Ảnh: AFP

Trước khi Raphinha tỏa sáng, Barca áp đảo nhưng phung phí cơ hội. Riêng hiệp một, chủ sân Camp Nou dứt điểm 13 lần - nhiều nhất trong hiệp một mà không thể ghi bàn trên mọi đấu trường của họ mùa này. Trong đó có cú đánh đầu của Ferran Torres bị khước từ vì lỗi việt vị.

Sang hiệp hai, Barca tạo sức ép lớn hơn và hàng thủ đội khách chỉ đứng vững đến phút 70. Chiến thắng 2-0 không chỉ giúp CLB xứ Catalonia nới rộng cách biệt với Real - đội làm khách của Alaves hôm nay, mà còn chạm nhiều cột mốc ấn tượng.

Đội bóng của Hansi Flick đã ghi bàn trong 37 trận La Liga liên tiếp (tổng cộng 100 bàn), cân bằng chuỗi trận ghi bàn tốt nhất của họ tại giải đấu trong 10 năm qua - từng được thiết lập dưới thời HLV Ernesto Valverde từ tháng 2/2018 đến tháng 2/2019 (37 trận, 99 bàn).

Raphinha ghi bàn mở tỷ số cho Barca. Ảnh: Reuters

Barca cũng toàn thắng 7 trận La Liga gần nhất với cách biệt từ hai bàn trở lên. Lần đầu tiên họ làm được điều này kể từ năm 2017 (chuỗi 8 trận thắng, trong đó 5 trận dưới thời HLV Luis Enrique và 3 trận dưới thời HLV Valverde).

Barca cũng là đội duy nhất tại năm giải VĐQG hàng đầu châu Âu mùa này có bốn cầu thủ ghi từ năm bàn trở lên, gồm Ferran Torres (11 bàn), Robert Lewandowski (8), Lamine Yamal (6) và Raphinha (6).

Ngày 16/12, Raphinha và đồng đội làm khách của CLB hạng dưới Guadalajara ở vòng 1/16 Cup Nhà Vua.

Hồng Duy