Bắp tay săn chắc - biểu tượng sắc đẹp mới của giới siêu giàu

MỹNhững cánh tay săn chắc đang được phô diễn khắp nơi, từ thảm đỏ, Instagram cho đến các bảng quảng cáo lớn, trở thành biểu tượng quyền lực mới của giới phụ nữ thượng lưu.

Bà Lauren Sánchez Bezos, phu nhân tỷ phú Jeff Bezos, tự tin khoe bắp tay săn chắc khi sải bước ở Venice. Hay một nữ giám đốc nhân sự nổi bật giữa đám đông tại buổi hòa nhạc Coldplay nhờ đôi tay rắn rỏi. Từ thảm đỏ đến mạng xã hội Instagram, từ bảng quảng cáo lớn đến hình ảnh của nữ tay vợt huyền thoại Serena Williams sau khi giảm hơn 13 kg, những cánh tay cơ bắp đang xuất hiện khắp nơi, trở thành một biểu tượng mới.