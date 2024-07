BaoViet Bank tăng trưởng ổn định nửa đầu năm

BaoViet Bank vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng tích cự như tổng tài sản và quy mô, chất lượng tín dụng.

Theo báo cáo tài chính, tính đến 30/6, tổng tài sản của ngân hàng đạt 97.062 tỷ đồng, tăng tới 14,67% so với đầu năm. Tiền gửi khách hàng đến cuối tháng 6 của BaoViet Bank đạt 58.888 tỷ đồng, tăng trưởng 7,71% so với đầu năm, góp phần đảm bảo tỷ lệ cho vay so với huy động trong ngưỡng an toàn.

Khách hàng giao dịch tại BaoViet Bank. Ảnh: BaoViet Bank

Quy mô tín dụng đạt 49.728 tỷ đồng, tăng trưởng 4,24% so với cùng kỳ năm 2023. Đây là kết quả tương đối khả quan trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng toàn ngành ngân hàng trong 6 tháng đầu năm ở mức thấp, là cơ sở để BaoViet Bank đảm bảo đạt tỷ lệ tăng trưởng Ngân hàng Nhà nước giao trong 6 tháng cuối năm.

Thu nhập lãi thuần tăng 19,6% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động dịch vụ ghi nhận mức tăng mạnh sau 6 tháng nhờ nguồn thu khai thác từ tệp khách hàng Tập đoàn Bảo Việt. Thu nhập hoạt động kinh doanh ngoại hối cũng ghi nhận tín hiệu khả quan ở mức 64,11 tỷ đồng, tăng 117%.

Tổng thu nhập hoạt động 6 tháng đầu năm của ngân hàng ghi nhận 1.034 tỷ đồng. Chi phí hoạt động 6 tháng tăng 22% so với cùng kỳ do ngân hàng tiếp tục tập trung đầu tư cho các dự án công nghệ thông tin nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số. Đồng thời, việc bổ sung quỹ lương, củng cố thu nhập, quyền lợi cho người lao động cũng góp phần làm tăng chi phí hoạt động ngân hàng trong 6 tháng qua.

Chi phí dự phòng trong quý II của ngân hàng chỉ còn hơn 209 tỷ đồng, giảm hơn 35% so với mức trích lập cùng kỳ, phản ánh chất lượng tín dụng của ngân hàng đã được cải thiện đáng kể.

Kết thúc 6 tháng đầu năm, nhà băng này ghi nhận lợi nhuận trước thuế 25,79 tỷ đồng, tăng 4,42% so với cùng kỳ, trong đó, riêng quý II đóng góp 17,5 tỷ đồng.

Theo định hướng chiến lược, năm 2024, BaoViet Bank chú trọng thực hiện hợp tác phát triển kinh doanh với các đơn vị thành viên của Tập đoàn Bảo Việt, khai thác triệt để tệp khách hàng thuộc hệ sinh thái. Trong 6 tháng đầu năm, ngân hàng ghi nhận tăng 3.600 khách hàng, huy động gần 650 tỷ đồng, dư nợ tín dụng cá nhân đạt hơn 210 tỷ đồng...

Với vai trò là một thành viên trong hệ thống các tổ chức tín dụng, BaoViet Bank tích cực triển khai rất nhiều giải pháp, quán triệt quyết tâm tiết giảm chi phí để giảm lãi suất cho vay, đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

BaoViet Bank tư vấn các dịch vụ tài chính ngân hàng. Ảnh: BaoViet Bank

Theo đó, BaoViet Bank thiết kế các gói sản phẩm đa dạng, phù hợp từng phân khúc khách hàng và thị trường, loại hình, nhu cầu sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

Mới đây, ngân hàng dành gói tín dụng ưu đãi cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ vay với lãi suất chỉ từ 6,5% một năm, nhằm bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh.

Với khách hàng cá nhân, BaoViet Bank thiết kế các gói vay phù hợp với từng mục đích, giúp khách hàng có thể linh hoạt lựa chọn. Khách hàng có nhu cầu bổ sung vốn ngắn hạn cho chi tiêu và đầu tư sản xuất kinh doanh có thể vay với mức lãi suất chỉ từ 3% một năm. Trong khi đó, khách hàng vay trung và dài hạn cho các mục đích xây dựng, mua nhà, mua xe... có thể vay với lãi suất chỉ từ 7,5% một năm trong vòng 12 tháng.

Đại diện BaoViet Bank cho biết, trong nửa cuối năm 2024, BaoViet Bank tiếp tục đẩy mạnh khai thác tệp khách hàng thuộc hệ sinh thái Bảo Việt nhằm gia tăng dư nợ cho vay cá nhân bằng sản phẩm vay chuyên biệt với mức lãi suất, phí hấp dẫn.

Nhân kỷ niệm 60 năm thành lập Bảo Việt, BaoViet Bank phối hợp triển khai các chương trình ưu đãi dành riêng cho khách hàng Bảo Việt sử dụng dịch vụ ngân hàng (gửi tiết kiệm, vay vốn, mở thẻ và thanh toán), bảo hiểm, chứng khoán, đầu tư.

Bên cạnh đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, ngân hàng tiếp tục thực hiện đầu tư số hóa hoạt động ngân hàng trong các quy trình nghiệp vụ và phát triển sản phẩm nhằm tăng trải nghiệm khách hàng, tăng doanh thu phí dịch vụ trong tỷ trọng thu nhập.

