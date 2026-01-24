BaoViet Bank tặng quà khách hàng nhân dịp sinh nhật 17 tuổi

BaoViet Bank triển khai chuỗi chương trình ưu đãi, tặng quà cho khách hàng gửi tiết kiệm, giảm lãi suất vay vốn, hoàn tiền… nhân dịp kỷ niệm 17 năm thành lập.

Cụ thể, với chương trình "Vui sinh nhật - Nhận quà sang", khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy với số tiền tối thiểu 100 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng, sẽ nhận quà tặng tương ứng theo từng mức tiền gửi. Các phần quà gồm phiếu mua hàng Urbox, bộ hộp nhựa Lock & Lock, ô, áo mưa hoặc mũ bảo hiểm. Chương trình áp dụng đến hết ngày 13/2.

Đặc biệt, từ ngày 10/1 đến 26/2, với mỗi 50 triệu đồng tiền gửi, kỳ hạn từ 6 tháng, khách hàng cá nhân sẽ được nhận 1 mã số may mắn để tham gia chương trình quay số trúng thưởng, với nhiều phần quà như: iPhone 17 Pro Max, thẻ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng...

Ngân hàng triển khai nhiều ưu đãi nhân dịp sinh nhật 17 tuổi. Ảnh: BaoViet Bank

BaoViet Bank đồng thời triển khai chương trình "Thanh toán QR - Bao la tiền thưởng", hoàn tiền dành cho khách hàng sử dụng ứng dụng BaoViet Smart. Theo đó, từ ngày 10/1 đến 10/3, khách hàng thanh toán phí bảo hiểm bằng mã QR trên ứng dụng sẽ được hoàn 5% giá trị mỗi giao dịch, tối đa 20.000 đồng một giao dịch. Tổng giá trị hoàn tiền đến 5 triệu đồng, áp dụng cho 17.000 giao dịch sớm nhất.

Ngoài ra, ngân hàng cũng dành nhiều ưu đãi cho khách hàng cá nhân vay vốn có tài sản bảo đảm. Các khoản vay ngắn hạn phục vụ tiêu dùng hoặc sản xuất kinh doanh được áp dụng lãi suất ưu đãi từ 3% một năm. Với các khoản vay trung và dài hạn như mua, xây dựng hoặc sửa chữa nhà, mua ô tô, khách hàng có thể lựa chọn mức lãi suất từ 7% một năm trong 12 tháng đầu, thời gian ưu đãi vay mua, xây dựng và sửa chữa nhà tối đa 18 tháng. Riêng khách hàng của Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ vay vốn sẽ được ưu đãi giảm thêm lên tới 0.5% một năm so với lãi suất thông thường.

Nhân viên giao dịch hỗ trợ khách hàng. Ảnh: BaoViet Bank

Theo BaoViet Bank, chương trình tín dụng ưu đãi có hạn mức lên tới 900 tỷ đồng, tạo điều kiện để khách hàng tiếp cận nguồn vốn thuận lợi và hiện thực hóa các kế hoạch tài chính cá nhân.

Sau 17 năm hoạt động, BaoViet Bank cho biết tiếp tục theo đuổi định hướng lấy khách hàng làm trung tâm, mở rộng hệ sinh thái sản phẩm - dịch vụ tài chính an toàn, đồng thời đầu tư nâng cấp công nghệ và chất lượng phục vụ nhằm đồng hành cùng khách hàng trên hành trình tài chính dài hạn, bền vững.

Minh Ngọc