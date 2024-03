BaoViet Bank nhận giải thưởng về mảng ngoại hối năm 2023

Hà NộiNgân hàng nhận danh hiệu “Best Newcomer” cho mảng thị trường ngoại hối năm 2023 do Sở Giao dịch chứng khoán London trao tặng.

Buổi lễ được tổ chức dưới sự chứng kiến của Ngân hàng Nhà nước, vào ngày 22/3, tại Hà Nội. Giải thưởng "Best Newcomer - Tân binh xuất sắc nhất năm 2023" được trao cho Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BaoViet Bank) dựa trên số liệu thống kê các ngân hàng sử dụng hệ thống giao dịch ngoại tệ tự động liên ngân hàng (LSEG FX Matching) dưới sự quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. BaoViet Bank đạt khối lượng giao dịch ngoại hối lớn nhất thị trường trong những ngân hàng mới tham gia hệ thống trong năm 2023.

Đại diện BaoViet Bank nhận giải thưởng "Best Newcomer"cho mảng thị trường ngoại hối năm 2023 do Sở Giao dịch chứng khoán London trao tặng. Ảnh: BaoViet Bank

Đây là giải thưởng danh giá và uy tín trong hoạt động kinh doanh ngoại hối mà ngân hàng này lần đầu tiên đạt được. Điều này khẳng định sự nỗ lực không ngừng của BaoViet Bank để hoàn thiện về sản phẩm, chất lượng dịch vụ nhằm phục vụ khách hàng tốt nhất, đồng thời từng bước có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển của thị trường, nâng cao uy tín trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối.

Khách hàng giao dịch tại BaoViet Bank. Ảnh: BaoViet Bank

LSEG FX Awards là giải thưởng thường niên do Sở Giao dịch chứng khoán London (London Stock Exchange Group – LSEG) trao tặng cho các tổ chức tín dụng và chi nhánh các ngân hàng nước ngoài có hoạt động kinh doanh ngoại hối xuất sắc tại thị trường Việt Nam trong năm.

Các giải thưởng được trao tặng dựa trên những tiêu chí khắt khe về thống kê giao dịch của những thành viên trên hệ thống giao dịch liên ngân hàng của LSEG. Danh mục giải thưởng năm 2023 gồm: Most Active Bank, Most Volume Traded, Best Matching Foreign Bank, Top 5 Volume Traded, Best FXall Taker, Best Fixed Income Bank và Best Newcomer.

Như Ý