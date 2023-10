BaoViet Bank đạt 1.318 tỷ đồng tổng thu nhập từ hoạt động

Quý III, thu nhập từ hoạt động của BaoViet Bank đạt 1.318 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ nhờ huy động khách hàng và phát triển mảng bán lẻ.

Theo báo cáo tài chính Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BaoViet Bank), đến hết 30/9, tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 79.600 tỷ đồng, tăng 1,7% so với đầu năm. Tổng thu nhập hoạt động đạt gần 1.318 tỷ đồng.

Đối với hoạt động tín dụng, BaoViet Bank tái cơ cấu danh mục theo hướng giảm các tài sản có rủi ro cao như trái phiếu doanh nghiệp, tăng cường tìm kiếm các phân khúc cho vay đang phát triển tốt.

9 tháng đầu năm 2023, cho vay khách hàng đạt hơn 38.600 tỷ đồng với sự đóng góp lớn từ các phân khúc chiến lược như khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Khách hàng giao dịch tại BaoViet Bank. Ảnh: BaoViet Bank

Huy động vốn trong 9 tháng đầu năm tăng 18,6%, góp phần đảm bảo tỷ lệ cho vay so với huy động trong ngưỡng an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Tỷ lệ này tạo an toàn thanh khoản, đồng thời mở rộng dư địa cho tăng trưởng trong những tháng cuối năm.

Theo đại diện của ngân hàng, dự đoán được các biến động của thị trường, BaoViet Bank đã chủ động và linh hoạt trong hoạt động kinh doanh giấy tờ có giá, huy động được các khoản tiền gửi với lãi suất tốt, đồng thời, quản trị margin tín dụng theo đúng định hướng. Chiến lược linh hoạt giúp thu nhập lãi thuần trong 9 tháng đầu năm tăng trưởng 54% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, ngân hàng cũng đầu tư vào công nghệ thông tin nhằm phát triển đa dạng dịch vụ, đặc biệt là các giải pháp tổng thể với từng khách hàng, nên phần thu nhập ngoài tín dụng có mức tăng trưởng tốt.

Nguồn thu từ hoạt động dịch vụ tăng gấp 2,8 lần cùng kỳ năm 2022. Đây là kết quả của hướng dịch chuyển mạnh mẽ về cơ cấu thu nhập, gắn với chiến lược phát triển ngân hàng bán lẻ hiện đại, được thúc đẩy qua quá trình chuyển đổi số.

Xác định việc đẩy mạnh các dịch vụ ngân hàng số là một trong những hoạt động trọng tâm, Bao Viet Bank đầu tư, cải tiến, tối ưu hóa các tính năng sản phẩm nhằm gia tăng trải nghiệm khách hàng. Đồng thời, ngân hàng đa dạng hóa kênh phân phối sản phẩm, mở rộng kênh liên kết từ các đối tác, đẩy mạnh các kênh giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt đặc biệt với khách hàng thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Bảo Việt.

Bên cạnh việc đẩy mạnh ngân hàng số, BaoViet Bank tiến hành cơ cấu lại thời hạn trả nợ, đồng thời, liên tục tung ra các gói cho vay lãi suất ưu đãi mới nhằm hỗ trợ khách hàng.

Mới đây, ngân hàng triển khai chương trình ưu đãi với hạn mức lên tới 1.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp có thể tiếp cận vốn vay ngắn hạn với lãi suất ưu đãi, giảm tới 1% so với biểu lãi suất hiện hành để mua sắm tài sản cố định, mở rộng sản xuất kinh doanh. Đối với khách hàng cá nhân, hiện có nhiều chương trình ưu đãi đáp ứng nhu cầu vay vốn kinh doanh và tiêu dùng, lãi suất từ 7,9%/năm.

Thảo Vân