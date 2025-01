Baojun Yep Plus - mini SUV giá 409 triệu đồng

Mẫu xe thương hiệu Trung Quốc loại thuần điện, 5 cửa, tầm hoạt động hơn 400 km sau mỗi lần sạc đầy, dự kiến bán ở Việt Nam 2025.

Đại diện TMT Motors, nhà phân phối của liên doanh Trung Quốc SGMW (SAIC - GM (General Motors) - Wuling) cho biết, đang có kế hoạch kinh doanh mẫu Baojun Yep Plus tại thị trường Việt trong 2025. Baojun là thương hiệu con của liên doanh SGMW. Còn Yep Plus ra mắt lần đầu hồi tháng 4/2024.

Yep Plus theo như tên gọi, là bản phóng lớn của Yep, mẫu mini SUV 3 cửa. Trong khi Yep Plus lớn hơn, 5 cửa.

Về kích thước, Yep Plus có chiều dài x rộng x cao lần lượt 3.996 x 1.760 x 1.726 mm, chiều dài cơ sở 2.560 mm. Những thông số này lớn hơn nhiều Yep, mẫu xe có kích thước 3.381 x 1.685 x 1.721 mm, chiều dài cơ sở 2.110 mm.

Kích thước của Yep Plus lỡ cỡ trên thị trường xe Việt. Sản phẩm của Baojun lớn hơn nhiều mẫu xe có kiểu dáng tương đồng là VinFast VF 3 và nhỏ hơn các mẫu mini SUV cỡ A+/B- như Kia Sonet, Toyota Raize. Nhưng xét về trục cơ sở, mẫu xe của Baojun ngang ngửa Sonet hay Raize.

Kiểu dáng của Baojun Yep nam tính, các đường nét trên thân xe vuông vức kiểu khối hộp. Tại Trung Quốc, xe bán ra ba phiên bản và đều lắp vành 16 inch. Đèn pha LED là trang bị tiêu chuẩn.

Ở nội thất, các chi tiết thiết kế trẻ trung và mang màu sắc công nghệ. Tất cả các phiên bản đều có đồng hồ tốc độ kiểu màn hình LCD 8,8 inch sau vô-lăng và màn hình giải trí 10,1 inch ở giữa bảng táp-lô. Ghế lái chỉnh điện 6 hướng và ghế phụ chỉnh cơ 4 hướng. Điều hòa tự động.

Baojun Yep Plus dẫn động cầu trước bằng môtơ mạnh 100 mã lực, mô-men xoắn 180 Nm. Pin lithium-iron-phosphate dung lượng 41,9 kWh, cho tầm hoạt động 401 km (chuẩn CLTC).

Nhà phân phối Baojun Yep Plus cho biết xe dự kiến có hai phiên bản tại Việt Nam là tiêu chuẩn 409 triệu đồng và Plus 449 triệu đồng. Giá này đã bao gồm pin. Mẫu VinFast VF 3 có kích thước nhỏ hơn Yep Plus hiện bán với giá 240 triệu đồng thuê pin. Nếu mua kèm pin, giá là 322 triệu đồng. Những mẫu chạy xăng như Sonet giá 539-624 triệu đồng, Raize giá 498 triệu đồng.

Phạm Trung