Bão Wutip mạnh lên cấp 10

Sáng nay, bão Wutip đạt cực đại cấp 10, dự báo vào vịnh Bắc Bộ và tiếp tục gây mưa cho miền Trung, nước biển dâng cao từ Hải Phòng đến Nghệ An.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 4h sức gió vùng tâm bão mạnh 102 km/h, cấp 10, giật cấp 13 trên vùng biển phía nam đảo Hải Nam (Trung Quốc) và đang theo hướng tây bắc với tốc độ 10 km/h.

Đến 4h ngày mai, khi tới vùng biển phía đông bắc vịnh Bắc Bộ, bão đổi hướng bắc tây bắc sau đó là bắc đông bắc với cường độ cấp 9-10, giật cấp 13. Một ngày sau, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, còn cấp 7, giật cấp 9 trên khu vực tây nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Dự báo hướng đi và vùng ảnh hưởng của bão sáng 13/6. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai

Đài Nhật Bản nâng nhận định sức gió mạnh nhất của Wutip có thể lên gần 110 km/h thay vì 90 km/h như hôm qua. Bão sẽ đi ở rìa đảo Hải Nam sau đó vào vịnh Bắc Bộ. Đài Hong Kong cũng nhận định tương tự về cường độ và hướng đi.

Do ảnh hưởng của bão, tây bắc khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển ngoài khơi Quảng Trị - Quảng Nam gió mạnh cấp 6-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 13, sóng biển cao 3-5 m, vùng gần tâm bão 4-6 m.

Vịnh Bắc Bộ gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-10, giật cấp 13, sóng biển cao 2-4 m, riêng phía đông 3-5 m. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên có khả năng chịu tác động của giông lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Do ảnh hưởng của triều cường và nước dâng do bão, các địa phương từ Hải Phòng đến Nghệ An có khả năng nước biển dâng cao (Hòn Dấu 3,9 m, Hòn Ngư 2,8 m) gây ngập úng cục bộ ở cửa sông, vùng trũng thấp trong khoảng thời gian 17-19h ngày 13-14/6.

Ảnh chụp vệ tinh vùng mưa đậm đặc màu đỏ ở miền Trung: Cục KTTV

Ngoài ra, sáng nay các tỉnh thành Quảng Bình - Huế sẽ tiếp tục mưa 50-130 mm, có nơi trên 250 mm. Khu vực nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng - Quảng Nam và Kon Tum mưa 20-50 mm, có nơi trên 120 mm.

Trước đó bão đã gây mưa lớn ở Trung Trung Bộ. Lượng mưa từ 19h ngày 11/6 đến 16h ngày 12/6 ở đỉnh Bạch Mã (TP Huế) hơn 840 mm, Suối Lương (Đà Nẵng) hơn 500 mm, Đại Hiệp (Quảng Nam) gần 400 mm, Quảng Bình khoảng 250 mm, Quảng Trị gần 390 mm.

Mưa lớn đẩy mực nước trên sông Hương tại Kim Long (Huế) lúc 1h hôm nay lên 1,99 m, xấp xỉ báo động 2. Dự báo, trong 6-12 giờ tới, lũ trên sông Hương tiếp tục lên và đạt đỉnh trên báo động 2, sau đó xuống dần.

Thống kê của các địa phương, mưa làm ngập hơn 720 nhà, chìm 3 tàu. Một số tuyến đường như quốc lộ 9B ở Quảng Bình; đường 14C, đường Hồ Chí Minh tại Huế sạt lở. Đường 603B, 608, 609, 610B, 611 tại Quảng Nam bị ngập và 20 chuyến bay bị ảnh hưởng.

Gia Chính