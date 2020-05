Bảo Việt ra mắt chương trình bảo hiểm dữ liệu cho doanh nghiệp

Chương trình bảo hiểm là lá chắn cho doanh nghiệp trước nguy cơ trộm cắp dữ liệu, mã độc, rò rỉ thông tin... dẫn đến khủng hoảng truyền thông hoặc gián đoạn kinh doanh.

Báo cáo về rủi ro an ninh mạng của Công ty Tái bảo hiểm toàn cầu Munich Re cho thấy, các hoạt động trộm cắp dữ liệu đã tăng hơn 30% trong năm, thiệt hại kinh tế liên quan đến an ninh mạng toàn cầu lên đến 4 tỷ USD. Trong đó, nhiều doanh nghiệp bị thất thoát thông tin khách hàng hoặc không thể hoạt động trực tuyến do đang gặp sự cố an ninh mạng.

Trong thời đại 4.0, tội phạm mạng trở thành mối đe dọa lớn với bất cứ người dùng cá nhân hay với bất cứ doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ. Trong Covid-19, khi nhiều hoạt động chuyển hướng sang môi trường công nghệ số thì việc ăn cắp thông tin, tạo bất ổn an ninh mạng ngày một gia tăng. Những vấn đề an ninh mạng nổi bật trong tình hình dịch bệnh có thể kể đến như những website chứa mã độc, tin tức giả, lừa đảo qua email hay ăn cắp thông tin qua những ứng dụng trá hình trên điện thoại.

Bảo hiểm Bảo Việt ra mắt chương trình Bảo hiểm Dữ liệu và An ninh mạng.

Theo nghiên cứu của IBM, dự kiến chỉ trong 5 năm từ 2018-2023, thế giới có thể phải chịu hơn 146 tỷ cuộc tấn công mạng. Các đợt tấn công dự báo sẽ tăng lên với tốc độ 22,5% mỗi năm, mang đến những tổn thất nặng nề. Theo báo cáo của Liên minh phần mềm BSA, trong năm 2017 một công ty bị tin tặc tấn công phải trả tới 10.000 USD để khắc phục sự cố và chi trả xấp xỉ 2,4 triệu USD do mã độc (malware) tạo nên. Riêng đối với khu vực ASEAN được xem là đặc biệt dễ bị tổn thương do khả năng phòng thủ kém. Đứng trước những rủi ro khó lường, việc đẩy mạnh đầu tư vào các phương pháp bảo toàn dữ liệu cũng như đảm bảo an ninh mạng đang trở thành xu hướng công nghệ số hiện nay của hầu hết cả doanh nghiệp nhằm giảm thiểu tối đa tổn thất kinh tế, tài sản số.

Đáp ứng nhu cầu đó, Bảo hiểm Bảo Việt giới thiệu và cung cấp "Bảo hiểm Dữ liệu và An ninh mạng". Đây là giải pháp hữu hiệu giúp doanh nghiệp an tâm kinh doanh trong môi trường công nghệ số. Sản phẩm chính thức được ra mắt từ tháng 5/2020.

Theo đại diện Bảo Việt, ngày nay, các doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ, đều được điều hành và hoạt động dựa trên nền tảng số hóa. Tin tặc không chỉ tấn công đến các tổ chức lớn, mà còn nhằm đến các máy tính và hệ thống của các tổ chức dễ bị tấn công, bất kể tính chất hay quy mô của tổ chức đó. Cùng với đó, vấn đề an ninh mạng đang chuyển biến theo hướng tiêu cực gây ra nhiều bất lợi và khó khăn cho các doanh nghiệp.

"Hơn lúc nào hết, doanh nghiệp cần một sản phẩm bảo hiểm giúp bảo vệ hệ thống mạng và dữ liệu của mình trước những rủi ro an ninh mạng tiềm tàng", đại diện này nói.

"Bảo hiểm Dữ liệu và An ninh mạng" với vai trò bảo vệ cho doanh nghiệp trước những rủi ro khó lường trước: trộm cắp dữ liệu, tống tiền bằng mã độc, lừa đảo online, rò rỉ thông tin... hay nghiêm trọng hơn là gián đoạn kinh doanh, khủng hoảng truyền thông dẫn đến nguy cơ doanh nghiệp có thể bị dừng hoạt động.

Bảo hiểm Bảo Việt đã thiết kế riêng gói sản phẩm bảo hiểm dựa trên những nhu cầu thực tế dành cho khách hàng doanh nghiệp, nhằm tối ưu hóa quyền lợi của khách hàng với mức phí bảo hiểm kinh tế, thủ tục tham gia bảo hiểm đơn giản và các dịch vụ hỗ trợ, bồi thường nhanh chóng. Không chỉ đồng hành cùng doanh nghiệp giải quyết những rủi ro tài chính bồi thường do thất thoát dữ liệu cá nhân của bên thứ ba, đơn vị cũng hỗ trợ bồi thường chi phí giải quyết khủng hoảng truyền thông, chi phí khôi phục hệ thống dữ liệu và các tổn thất do gián đoạn kinh doanh phát sinh từ sự cố an ninh mạng. Khi tham gia sản phẩm bảo hiểm này, khách hàng doanh nghiệp được Bảo hiểm Bảo Việt hỗ trợ quản lý khủng hoảng 24/7 trong suốt thời hạn bảo hiểm, cùng với rất nhiều quyền lợi mở rộng khác đi kèm.

"Đầu tư đúng mức, đúng lúc vào một hệ thống bảo vệ an ninh mạng vững chắc cũng như các biện pháp bảo hiểm phòng vệ rủi ro là cách để ngăn chặn, giảm thiểu tối đa các thiệt hại mà tấn công mạng mang lại", đại diện công ty bảo hiểm nhấn mạnh.

Đại diện này nói thêm, lý do chính đằng sau một doanh nghiệp bị tấn công không phải là sự tồn tại của mối nguy hiểm hay kẻ trộm dữ liệu, mà chính là lỗ hổng gây ra bởi sự thờ ơ của các lãnh đạo công ty đối với vấn đề bảo mật an ninh. Trong thời gian gần đây, ngân sách đầu tư cho an ninh mạng đang có xu thế gia tăng. Dự kiến từ nay đến 2025, tổng ngân sách đầu tư toàn cầu cho an ninh mạng lên đến 400 tỷ USD; trong đó 20 tỷ USD tương đương với 5% quỹ đầu tư sẽ được chi cho bảo hiểm rủi ro an ninh mạng.

Để đảm bảo bù đắp thiệt hại khổng lồ sau những rủi ro gây ra từ an ninh mạng bị tấn công, việc tham gia "Bảo hiểm Dữ liệu và An ninh mạng" sẽ mang lại tấm lá chắn bảo vệ quan trọng trong chiến lược dự phòng mà mỗi doanh nghiệp nên thực hiện càng sớm càng tốt.

Bảo hiểm Bảo Việt là một trong những đơn vị bảo hiểm tiên phong trên thị trường khi đẩy mạnh hợp tác cùng các đối tác tái bảo hiểm trên toàn cầu, đối tác về công nghệ số để nghiên cứu và triển khai những giải pháp bảo hiểm toàn diện, tối ưu và an toàn, trở thành lựa chọn cho các doanh nghiệp Việt khi có nhu cầu tham gia bảo hiểm.

Nhiều năm liên tiếp, Bảo hiểm Bảo Việt nhận được giải thưởng "Thương hiệu bảo hiểm tốt nhất Việt Nam" do Tạp chí Global Brands Magazine (Anh) trao tặng, ghi nhận cam kết theo đuổi các giá trị về yếu tố sáng kiến, chất lượng, hoạt động thương hiệu, áp dụng cộng nghệ, quản trị rủi ro, dịch vụ khách hàng và kết quả kinh doanh tạo môi trường bảo hiểm năng động cho ngành bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam.

Bảo An