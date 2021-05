Bảo Việt Nhân thọ chi trả gần 7.500 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm

Tính đến nay, Bảo Việt Nhân thọ đã và đang bảo vệ cho hơn 16,5 triệu lượt khách hàng, chi trả tổng quyền lợi bảo hiểm rủi ro và đáo hạn hơn 50.000 tỷ đồng.

Tổng doanh thu của Bảo Việt Nhân thọ ghi năm 2020 là 36.169 tỷ đồng, tăng 12,5% so với năm 2019, trong đó, doanh thu hoạt động bảo hiểm tăng trưởng 10,2%. Tổng tài sản năm 2020 tăng 18,8%, đạt 120.173 tỷ đồng.

Doanh nghiệp cũng đóng góp hơn 100.000 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước năm 2020 và tiếp tục dẫn đầu trong Top 10 "Công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín nhất Việt Nam" năm 2020, theo công bố của Vietnam Report.

Dịch vụ chất lượng, uy tín cam kết là cốt lõi hoạt động

Một trong những mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp là không ngừng nâng cao dịch vụ khách hàng nhằm xây dựng mối quan hệ ngày càng gắn bó trong cuộc sống.

"Bảo Việt Nhân thọ không ngừng tạo thêm những dịch vụ gia tăng, mang đến cho khách hàng sự thuận tiện và những lợi ích ngoài hợp đồng. Chúng tôi luôn nỗ lực đảm bảo mức lãi suất tốt nhất cho khách hàng, nâng cấp dịch vụ số hóa và đầu tư vào các hoạt động chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần", đại diện doanh nghiệp này chia sẻ.

Theo đó, Tổng đài Bảo vệ Sức khỏe Việt được Bảo Việt Nhân thọ được xây dựng và triển khai từ năm 2019 để chăm sóc sức khỏe miễn phí cho các khách hàng. Các bác sĩ có kinh nghiệm và chuyên môn cao của tổng đài vẫn tiếp nhận hàng nghìn cuộc gọi mỗi tháng, giải đáp thắc mắc của khách hàng từ các triệu chứng thông thường đến bệnh lý nghiêm trọng. Dịch vụ gia tăng và miễn phí này được áp dụng với toàn bộ gia đình của người giam gia bảo hiểm, thông qua số điện thoại được đăng ký theo hợp đồng.

Hiện nay, các quy trình dịch vụ của Bảo Việt Nhân thọ cũng đã được số hóa, đầu tư công nghệ tiên tiến, giúp khách hàng quản lý hợp đồng thuận tiện. Doanh nghiệp này còn triển khai nhiều hoạt động cộng đồng nhằm thúc đẩy lối sống xanh đến khách hàng. Tiêu biểu là chương trình đồng diễn Yoga với 20.000 người hưởng ứng và tham dự hàng năm, chương trình khám bệnh miễn phí khám bệnh cho gần 15.000 người dân nghèo, gia đình chính sách và có công với Cách mạng. Bảo Việt Nhân thọ còn phối hợp với Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam trao tặng 28.000 xe đạp và học bổng cho các em học sinh hiếu học.

Cũng trong năm 2021, Hành trình Việt Nam Xanh của doanh nghiệp này đã khởi động trồng cây bảo vệ rừng phòng hộ, góp phần bảo vệ cuộc sống cho những người dân tại các khu vực lân cận.

Khách hàng tới giao dịch tại Bảo Việt Nhân thọ. Ảnh: Bảo Việt

Sản phẩm phù hợp nhu cầu

Suốt 25 năm đồng hành cùng các gia đình Việt, Bảo Việt Nhân thọ liên tục đầu tư nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới để đáp ứng các nhu cầu mới trong xã hội. Bên cạnh sản phẩm "An Phát Trọn Đời" bảo vệ người tham gia đến 99 tuổi - đã và đang bảo vệ gần 1 triệu khách hàng, doanh nghiệp còn ra mắt sản phẩm "An Phát Cát Tường" năm 2019.

An Phát Cát Tường có thời hạn đóng phí linh hoạt, tích hợp 12 quyền lợi bảo vệ, tích lũy và đầu tư; chi trả quyền lợi bảo hiểm toàn diện trước các rủi ro tai nạn, bệnh tật, bao gồm chi trả ung thư/đột quỵ tối đa 2,5 tỷ đồng; chi trả dịch vụ chăm sóc y tế tối đa 2 tỷ đồng cho trợ cấp nằm viện và phẫu thuật; và chi trả tử vong do tai nạn lên tới 15 tỷ đồng. Sản phẩm được Tổ chức Đánh giá Tài chính và Ngân hàng toàn cầu (Global Banking and Finance Review) Anh quốc bình chọn là "Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ mới ưu việt nhất Việt Nam 2019".

Năm 2020, Bảo Việt Nhân thọ cũng cho ra mắt sản phẩm bảo hiểm sức khỏe online Life Care - Bảo hiểm bệnh Ung thư tích hợp đột quỵ. Người tham gia được bảo vệ trước rủi ro ung thư ngay từ giai đoạn đầu, chi trả lên đến 122% số tiền bảo hiểm. Sản phẩm mang quyền lợi hấp dẫn và mức phí tham gia thấp, quy trình tham gia đơn giản với 3 câu hỏi và không cần kiểm tra sức khỏe.

Bảo Việt Nhân thọ có mặt tại thị trường Việt Nam năm 1996, đến này có 76 công ty thành viên, 361 điểm phục vụ khách hàng tại khắp 63 tỉnh thành và hơn 170.000 tư vấn viên. Năm 2020, doanh nghiệp được vinh danh top 10 thương hiệu tiêu biểu châu Á – Thái Bình Dương.

